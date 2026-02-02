'베논-김정호 터졌다' 1승3패는 잊어라! 한국전력, 우리카드 잡고 봄배구 희망 솔솔 [장충 리뷰]

기사입력 2026-02-02 21:26


'베논-김정호 터졌다' 1승3패는 잊어라! 한국전력, 우리카드 잡고 봄배…
사진제공=KOVO

'베논-김정호 터졌다' 1승3패는 잊어라! 한국전력, 우리카드 잡고 봄배…
사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 이종서 기자] 한국전력 빅스톰이 승점 3점으 챙기며 봄배구 희망을 높였다.

한국전력은 2일 서울장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 우리카드 우리WON과의 5라운드 경기에서 세트스코어 3대1(26-24, 31-33, 25-23, 25-17)로 승리했다. 3위 한국전력은 15승11패 승점 43점으로 2위 대한항공 점보스(16승8패 승점 47점)을 승점 4점 차로 따라갔다. 6위 우리카드는 승점 획득에 실패하며 11승15패 승점 32점을 기록했다.

올 시즌 한국전력은 우리카드를 만나 1승3패로 어려움을 겪었다. 권영민 한국전력 감독은 "우리카드가 나쁜 멤버가 아니다. 박철우 감독대행이 잘 만들어서 하고 있다. 블로킹도 좋고 서브도 강하다. 우리가 하이볼 처리가 잘 되면 경기를 쉽게 가지고 가는데 그런 부분에서 어려움이 있던 거 같다"라며 "강한 서브는 코트에 올려서 공격적으로 할 수밖에 없다"고 이야기했다.

다만, 악재가 있었다. 리베로 정민수가 결장하게 됐다. 권 감독은 "정민수 선수가 현대캐피탈전에서 손가락을 부딪혀 좋지 않다. 장지원이 나온다"라며 "오늘 하루만 결장할 거 같다"고 밝혔다.

우리카드는 지난달 30일 삼성화재와 경기를 하고 이틀 밖에 쉬지 못했다. 박 대행은 "이틀 휴식이라 경기 끝나자마자 주전 선수에게 휴식을 줬다. 경기에 안 뛰었던 선수에게는 개인적으로 보완할 부분만 하도록 했다. 원래 훈련보다 절반 정도로 하면서 컨디션을 회복할 수 있게 했다"고 이야기했다.


'베논-김정호 터졌다' 1승3패는 잊어라! 한국전력, 우리카드 잡고 봄배…
박철우 우리카드 감독대행(왼쪽)과 권영민 한국전력 감독. 사진제공=KOVO
1세트와 2세트 모두 듀스까지 가는 접전이 펼쳐졌다. 각각 한 세트씩 나눠가지고 갔다. 1세트 우리카드는 아라우조가 71.43%의 공격성공률을 자랑하며 5득점으로 공격을 이끌었다. 김지한은 공격성공률이 33.33%에 그쳤지만, 블로킹 2득점으로 한국전력의 공격 흐름을 차단했다. 특히 23-24에서 베논의 백어택을 블로킹하면서 1세트 희망을 살렸다. 그러나 베논이 9득점 공격성공률 72.73%로 해결사 역할을 한 한국전력을 막기에는 역부족이었다. 24-24에서 베논의 백어택이 우리카드 코트에 꽂힌 가운데 아라주오의 퀵오픈까지 베논에게 막혔다. 결국 1세트는 한국전력이 가지고 갔다.

2세트 역시 듀스의 승부. 우리카드는 아라우조가 8득점 공격성공률 70%로 페이스를 더욱 끌어 올렸다. 한국전력은 김정호가 8득점을 한 가운데 베논도 7득점으로 기세를 이어갔다. 특히 김정호는 날카로운 서브로 우리카드를 흔들었다. 그러나 이번에는 우리카드가 웃었다. 30점까지 가는 접전의 상황. 31-31에서 알리가 퀵오픈으로 치고 나갔다. 이어 베논의 범실이 나오면서 우리카드가 승부를 원점으로 돌렸다.

3세트 역시 치열하게 랠리가 이어졌다. 한국전력이 상대 범실에 웃었다. 23-22에서 아라우조의 백어택이 벗어났고, 24-23에서 알리의 범실이 나오면서 한국전력이 승리에 다가갔다.

4세트 한국전력이 서브로 승기를 잡았다. 18-16에서 베논의 서브에이스가 터졌다. 이어 김정호의 블로킹 득점까지 이어지면서 경기는 한국전력으로 기울었다. 승기를 잡은 한국전력은 집중력을 더하며 우리카드의 공격을 막아냈고, 결국 4세트 승리와 함께 승점 3점을 온전히 얻는데 성공했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 이혼' 황재균, '여자관계' 폭로나왔다 "만나는 아나운서 계속 바뀌어"

2.

임지연, 2년 만에 10kg 쪘다 "당뇨 전단계 진단도 받아" ('당신이아픈사이')

3.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

4.

윤택, '나는 자연인이다' 조작 의혹에 "3백만원 내야 출연 가능"..농담으로 일축

5.

풍자, 27kg 뺐는데 방심하자마자 요요 왔다 "열흘 만에..다시 식단 관리"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

2.

강한 서브 버텨야 한다 했는데, 리베로가 이탈했다 "실력 뒤지지 않지만, 걱정은…"

3.

김혜성도 '월클' 등극인가! → '대만 선수 누구 알아요?' 질문 당했다

4.

극적 타결 보인다! "WBC 출전 불허, 재검토해달라" 푸에르토리코 정부 요청...MLB도 받아들여 해결 분위기

5.

"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 햄스트링 잡고 털썩

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

2.

강한 서브 버텨야 한다 했는데, 리베로가 이탈했다 "실력 뒤지지 않지만, 걱정은…"

3.

김혜성도 '월클' 등극인가! → '대만 선수 누구 알아요?' 질문 당했다

4.

극적 타결 보인다! "WBC 출전 불허, 재검토해달라" 푸에르토리코 정부 요청...MLB도 받아들여 해결 분위기

5.

"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 햄스트링 잡고 털썩

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.