"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 햄스트링 잡고 털썩

기사입력 2026-02-02 20:47


"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 …
사진=AP 연합뉴스

"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 …
사진=AP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. '에이스' 주드 벨링엄(레알 마드리드)이 쓰러졌다.

알바로 아르벨로아 감독이 이끄는 레알 마드리드는 1일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 베르나베우에서 열린 바예카노와의 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 홈 경기에서 2대1로 이겼다. 레알 마드리드(17승3무2패)는 1위 FC바르셀로나(승점 55)에 1점 밀린 2위에 랭크됐다.

아찔한 상황이 발생했다. 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 8분이었다. 스프린트를 하던 벨링엄이 햄스트링을 붙잡고 쓰러졌다.

영국 언론 더선은 '월드컵을 앞두고 벨링엄이 끔찍한 부상을 했다. 비명을 지르고, 눈물을 흘리며 경기장을 떠났다. 토마스 투헬 잉글랜드 A대표팀 감독은 벨링엄이 오랜 시간 이탈하는 것을 두려워할 것이다. 그는 끔찍한 부상 뒤 고통스러운 비명을 질렀다. 눈물을 훔치는 모습도 목격됐다. 그는 경기 시작 불과 10분 만에 교체됐다'고 보도했다.

경기 뒤 아르벨로아 감독은 "우리는 벨링엄에 대해 아무것도 모른다"고 말했다. 더선은 '벨링엄의 햄스트링 문제는 투헬 감독에게 큰 걱정이 될 것이다. 투헬 감독은 벨링엄의 상황을 면밀히 주시할 것'이라고 했다.


"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 …
사진=AFP 연합뉴스

"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 …
사진=AP 연합뉴스
벨링엄은 레알 마드리드를 대표하는 스타다. 그는 2023년 여름 이적 시장을 통해 도르트문트(독일)를 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 당시 그의 이적료는 1억 1500만 파운드에 달했다. 그는 2023~2024시즌 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승컵을 거머쥐었다. 하지만 지난 시즌엔 단 하나의 우승컵도 들지 못했다. 시즌 뒤 날벼락 소식이 전해졌다. 벨링엄이 그동안 어깨 부상을 달고 경기에 나선 사실이 드러난 것이다. 결국 그는 어깨 수술을 받고 뒤늦게 팀에 합류했다. 그는 올 시즌 28경기에 나서 6골-4도움을 기록했다.

한편, 레알 마드리드는 9일 발렌시아와 리그 원정 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정해인 인종차별' 아니었다...알고보니 친한파 가수, 함께 다정한 인터뷰도

2.

[단독]'1등 중 1등' 가린다…백지영·허성태 가세한 MBC '1등들'(종합)

3.

'이혼' 미나 시누이, 70kg 감량하더니 ♥남친 생겼다 "키 크고 듬직한 스타일"

4.

남창희, 라디오서 깜짝 발표..."♥그분과 2월 22일 결혼"

5.

'막영애' 김현숙, '구남친' 김산호 근황 알렸다 "결혼식 때 기분 묘해"

스포츠 많이본뉴스
1.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

"야구산업 도약의 모델이 될 것" KBO 최초 시민구단이 탄생했다. '울산 웨일즈' 창단식 공식 출범[울산현장]

4.

'맨유 팬들 좋다 말았다' 냉정한 슈퍼 컴퓨터, '챔스도 못간다' 맨유 최종 순위 6위 예상...황희찬의 울버햄튼, 강등 확률 '99.98%'

5.

보험사가 트집잡을 일 없는 1조1184억짜리 캡틴, WBC 도미니카공화국 대표팀 공식 합류

스포츠 많이본뉴스
1.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

"야구산업 도약의 모델이 될 것" KBO 최초 시민구단이 탄생했다. '울산 웨일즈' 창단식 공식 출범[울산현장]

4.

'맨유 팬들 좋다 말았다' 냉정한 슈퍼 컴퓨터, '챔스도 못간다' 맨유 최종 순위 6위 예상...황희찬의 울버햄튼, 강등 확률 '99.98%'

5.

보험사가 트집잡을 일 없는 1조1184억짜리 캡틴, WBC 도미니카공화국 대표팀 공식 합류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.