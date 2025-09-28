비 쏟아지는 잠실야구장 현재 상황, 롯데-두산 경기는 열릴 수 있을까?[…

허상욱 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
‘성폭행 무혐의’ 김건모, 6년 만에 눈물의 복귀 “결혼도 이혼도 했다”
노사연, 12kg 감량 "위고비 부작용에 포기, 다이어트 약 효과 無" ('동치미')
'3달에 3천만원 펑펑"..남편 울분 "프랑스人 예비신부 과소비, 제어 안돼" (결혼지옥)
'코미디의 큰 별' 전유성 떠나다…후배들 눈물 속에서 "이젠 하늘 무대로"[종합]
"왜 상의도 안하고 결정해"…박서진, 큰맘먹고 가족 해외여행 계획했는데…부모님 '냉랭'(살림남)[SC리뷰]
또 터졌다! 손흥민, 정상빈 앞에서 4경기 연속골 '폭발'...'흥부듀오' 부앙가도 또 '골맛'
'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없으니 진짜 못 이긴다…포스테코글루, '승격팀' 선덜랜드에 0-1 패배 "승리 못하는 패턴으로 발전"
[EPL 리뷰]'맨유 역대 최악의 감독 찜!' 아모림, 브렌트포드전 1-3 완패로 88년만에 굴욕史…승률 27%→14위 추락
'토전드' 손흥민처럼 센스있게 떠나! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴→"잔류하고 싶으면 아모림 경질시켜"
'대충격! 최하점이라니' 한국축구의 미래였던 양민혁, 어쩌다 이렇게 망가졌나. 악몽이 된 챔피언십 선발 데뷔전, 일대일 찬스 놓치고 최저평점 수모