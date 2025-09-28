비 쏟아지는 잠실야구장 현재 상황, 롯데-두산 경기는 열릴 수 있을까?[잠실 현장]

최종수정 2025-09-28 11:25

28일 잠실야구장에서 롯데와 두산의 경기가 열릴 예정인 가운데 그라운드에 비가 내려 방수포가 덮여 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 28일 잠실야구장에서 롯데와 두산의 경기가 열릴 예정인 가운데 새벽부터 내린 비가 그라운드에 계속되고 있다.

이날 서울에는 이른 아침부터 많은 양의 비가 내렸다. 잠실야구장 그라운드에는 내야 부근에 방수포가 깔려져 있는 상황이다.

기상청에 따르면 이날 비는 오후 1시까지 계속될 것이라 내다봤다. 비가 그치더라도 물이 고인 그라운드 정비에는 많은 시간이 소요될 것으로 보여진다.

이날 두산은 곽빈을, 롯데는 박세웅을 선발로 예고했다. 비가 계속되는 잠실야구장의 상황은 영상으로 확인할 수 있다.


