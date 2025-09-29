LG 매직넘버 1인데…순위 결정돼도 '16승 투수' 4일 휴식 나간다 "처음도 중요하지만"

기사입력 2025-09-29 03:28


16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 와이스가 4회말 2사 2루 최형우의 타구를 펜스 앞에서 잡은 이원석을 보며 미소짓고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 와이스가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "홈 마지막 경기니…."

김경문 한화 이글스 감독은 28일 대전 한화생명볼파크에서 앞으로의 투수 운용 계획을 밝혔다.

한화는 지난 27일 대전 LG 트윈스전에서 2대9로 패배했다. 이 경기로 LG는 정규시즌 우승까지 매직넘버 1을 남겨두게 됐다. LG는 남은 3경기에서 1경기만 이기면 된다. 한화가 남은 4경기에서 1패만 해도 LG의 우승이 확정된다. 김 감독은 "순위가 정해질 때까지는 베스트로 하겠다"고 밝힌 바 있다.

한화는 일단 2위를 확보해둔 상황. 현실적으로 1위가 어려워진 만큼, 2위 시나리오도 구상을 안 할 수가 없다.

순위가 정해지면 한 시즌 내내 나왔던 주전 선수에게 적절한 휴식을 부여하고, 그동안 기회를 받지 못했던 선수들에게는 기회가 열리게 된다. 포스트시즌은 물론 내년 시즌을 구상할 수 있는 시간으로 삼는다.

이런 가운데 김 감독은 30일 대전 롯데 자이언츠전 선발 투수로 라이언 와이스로 밝혔다. 지난 25일 잠실 두산전 나온 와이스는 4일 휴식 후 다시 마운드에 오르게 된다.

1위 탈환 가능성이 남았다면 와이스의 등판은 '순리'다. 그러나 LG가 우승을 확정해도 와이스의 선발 등판은 변함이 없을 예정이다.

홈 마지막 경기 승리를 잡겠다는 의지를 담았다. 김 감독은 "30일 와이스로 선발이 잡혔는데 4일 휴식 등판"이라고 말하며 "홈 마지막 경기다. 처음도 중요하지만, 마지막도 중요하다. 투구수는 적더라도 4일 턴으로 마지막에 나가는 걸로 결정했다"고 밝혔다.


동시에 직전 경기 부진했던 모습을 털어내고 포스트시즌에 돌입할 수 있게 하려는 계산도 깔렸다. 29경기 중 20차례의 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 했던 그였지만, 25일 두산전에서 4⅓이닝 동안 6실점(4자책)으로 흔들렸다.

김 감독은 "안 좋은 분위기보다는 포스트시즌이 가까워지니 좋은 분위기를 가지고 가면 좋지 않을까라는 생각이 든다"고 밝혔다.


9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 선수들이 선발 와이스를 반기고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 승리한 한화 김경문 감독과 와이스가 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
한편, 28일 경기가 우천으로 취소되면서 한화는 29일 경기를 경기를 치르게 됐다. 28일 선발투수는 코디 폰세. 그러나 29일 선발 투수는 정우주로 예고했다. LG와의 맞대결인 만큼, 최고의 카드를 꺼내들 수 있었지만, 날씨가 허락하지 않았다.

이날 대전에 오전에 많은 양의 비가 내렸지만, 오후 2시 무렵 그친다는 예보가 있었다. 실제 2시가 가까워지자 빗줄기가 잦아들었고, 방수포를 걷고 그라운드 정비에 들어갔다. 그러나 갑작스럽게 빗줄기가 굵어지며 결국 취소 결정이 내려졌다.

폰세는 경기 개시에 맞춰 몸을 풀었다. 그러나 경기가 갑작스럽게 취소가 됐다. 폰세 역시 등판을 하기 위해 노력했지만, 루틴을 이미 다 소화한 만큼, 당장 29일 등판이 어려워졌다.

비록 LG전에 나서지는 못하지만, 포스트시즌까지 일정이 많이 남은 만큼, 정규시즌 중 한 차례 더 등판할 가능성이 높다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


17일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 경기, 8이닝 3피안타 9탈삼진 무실점으로 경기를 마친 한화 와이스가 폰세와 함께 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.17/

