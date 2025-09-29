6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타…

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

기사입력 2025-09-29 10:18


6일 삼성전 7회에 타구를 잡는 이원석. 사진제공=한화 이글스

9월 월간 CGV 씬-스틸러상 시상 사진제공=KBO

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 이원석이 9월 최고의 장면 주인공이 됐다.

KBO는 29일 "CGV가 공동 제정한 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 9월 수상자로 한화 이글스의 이원석이 선정됐다"고 밝혔다.

이원석은 6일 삼성 라이온즈와의 경기 중, 담장 상단으로 떨어지는 타구를 잡아내는 점프 캐치로 투수 뒤를 든든하게 지켰다. 중견수로 출전한 이원석은 이날 실점을 틀어막는 호수비뿐 아니라 2회초 결승타를 기록하는 등 공수에서 활약하며 팀의 승리에 기여해 후보에 선정됐다.

이번 '9월 CGV 씬-스틸러상' 후보에는 이원석을 비롯해 사이클링 히트를 노리는 전력질주로 웃음을 선사한 두산 양의지, 단독 홈 스틸로 상대의 허를 찌른 KIA 박찬호, KBO 리그 역대 3번째 통산 2000 탈삼진을 기록한 김광현이 이름을 올렸다.

'9월 CGV 씬-스틸러상' 수상자는 18일부터 21일까지 총 4일간 진행된 팬 투표(100%)를 통해 선정됐다. 이원석은 총 투표수 3194표 중 1350표(42.3%)를 얻어 수상의 영광을 안았다.


26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 이원석이 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/
두산 양의지가 939표(29.4%)로 2위에 올랐고, KIA 박찬호(616표-19.3%), SSG 김광현(289표-9.0%)이 그 뒤를 이었다.

한화는 이로써 3~4월 수상자 홍창화 응원단장, 5월 수상자 코디 폰세에 이어 올해 3번째 '월간 CGV 씬-스틸러상' 수상자를 배출했다.

KBO와 CGV는 27일 대전 한화생명 볼파크에서 경기 전 시상식을 진행했다. 이원석에게는 상금 100만원 및 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지가 부상으로 수여됐다.


'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.

한편, CGV는 매주 일요일 두 경기를 극장에서 생중계하며 전국의 야구팬들에게 색다른 야구 관람 경험을 제공하고 있다. 오는 10월에는 포스트시즌 전 경기를 SCREENX LIVE로 제작하여 몰입감 있는 생중계를 제공할 예정이다. CGV 극장 생중계 상영 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지, KBO 공식 채널을 통해서 확인할 수 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

