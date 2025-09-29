6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타…

|
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 이원석이 9월 최고의 장면 주인공이 됐다.
이번 '9월 CGV 씬-스틸러상' 후보에는 이원석을 비롯해 사이클링 히트를 노리는 전력질주로 웃음을 선사한 두산 양의지, 단독 홈 스틸로 상대의 허를 찌른 KIA 박찬호, KBO 리그 역대 3번째 통산 2000 탈삼진을 기록한 김광현이 이름을 올렸다.
'9월 CGV 씬-스틸러상' 수상자는 18일부터 21일까지 총 4일간 진행된 팬 투표(100%)를 통해 선정됐다. 이원석은 총 투표수 3194표 중 1350표(42.3%)를 얻어 수상의 영광을 안았다.
한화는 이로써 3~4월 수상자 홍창화 응원단장, 5월 수상자 코디 폰세에 이어 올해 3번째 '월간 CGV 씬-스틸러상' 수상자를 배출했다.
KBO와 CGV는 27일 대전 한화생명 볼파크에서 경기 전 시상식을 진행했다. 이원석에게는 상금 100만원 및 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지가 부상으로 수여됐다.
'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.
한편, CGV는 매주 일요일 두 경기를 극장에서 생중계하며 전국의 야구팬들에게 색다른 야구 관람 경험을 제공하고 있다. 오는 10월에는 포스트시즌 전 경기를 SCREENX LIVE로 제작하여 몰입감 있는 생중계를 제공할 예정이다. CGV 극장 생중계 상영 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지, KBO 공식 채널을 통해서 확인할 수 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com