'마운드가 좋으니 야구가 된다' SSG 포스트시즌 진출 확정 → 3위 매…

[인천=스포츠조선 나유리 기자]포스트시즌 진출을 확정한 SSG 랜더스가 롯데 자이언츠를 꺾고 3위 확정 매직 넘버 1을 남겨뒀다.
SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-최정(3루수)-한유섬(우익수)-고명준(1루수)-최지훈(중견수)-류효승(지명타자)-정준재(2루수)-조형우(포수) 선발투수 앤더슨
롯데가 1회부터 집중력을 발휘해 선취점을 뽑았다. 1회초 1번타자 한태양이 볼넷으로 출루했고, 이후 상대 폭투때 2루까지 들어갔다. 고승민이 2루 땅볼로 물러났지만 2루주자 한태양은 3루 진루에 성공했다.
이어진 2사 1,3루에서 최지훈이 좌중간을 가르는 2타점 역전 적시 2루타를 터뜨렸다. SSG가 단숨에 3-1로 전세를 뒤집었다.
이후 경기는 잠시 투수전 양상으로 전개됐으나, SSG가 5회말 다시 두번째 투수 윤성빈을 흔들기 시작했다. 이닝 선두타자 박성한이 우익수 키를 넘기는 2루타를 터뜨린데 이어 에레디아는 삼진으로 물러났지만, 1아웃 후 최정이 볼넷으로 1루를 채웠다.
1사 1,2루에서 한유섬이 중견수 앞에 뚝 떨어지는 안타로 2루주자 박성한을 불러들이면서 달아나는 점수를 뽑았다.
4-1, 3점 차로 앞선 SSG는 마운드를 앞세워 쾌투를 이어갔다. 선발 투수 앤더슨이 6이닝 동안 단 1안타만을 허용하며 5탈삼진 3볼넷 1실점 호투를 펼치고 선발승 요건을 갖춘 후 물러났다.
그리고 2점 차 상황 마지막 9회초 마무리 조병현이 등판했다. 조병현은 1아웃 후 김민성에게 볼넷을 허용했지만 나승엽과 전민재를 연속 뜬공 처리하면서 경기를 끝냈다.
