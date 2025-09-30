작년 타이브레이크 눈물 → 3위 확정 쾌거 "후회 없이 해보겠다"[고척 현장]

30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 선수들이 팬들에게 인사를 하고 있다. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

[고척=스포츠조선 나유리 기자]작년 5위 결정 타이브레이크에서 패배 후 눈물을 흘렸던 SSG 랜더스. 올해는 일찌감치 정규 시즌 3위를 확정짓고 가을 잔치를 기다린다.

SSG는 30일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 4대3으로 승리했다. 선발 김건우가 5이닝을 3실점(2자책)으로 잘 막아줬고, 타선이 초반부터 득점 지원에 나섰다. 1회초 한유섬의 만루 2타점 적시타에 이어 4회초 고명준의 솔로 홈런, 정준재의 적시타로 리드를 이어간 SSG는 김건우가 내려간 후 최강 불펜을 가동했다.

노경은~김민~이로운으로 이어진 필승조 3인방이 각각 1이닝을 무실점으로 완벽하게 틀어막으며 홀드를 1개씩 적립했고, 1점 차 상황에서 9회말 마무리 조병현이 등판해 실점 없이 경기를 끝냈다. 조병현은 데뷔 첫 30세이브를 달성했다.


30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 조병현, 이지영이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/
이날 승리로 SSG는 잔여 3경기 결과와 상관 없이 자력으로 3위를 확정했다. 준플레이오프 직행이다.

지난해 정규 시즌을 공동 5위로 마쳤지만, KT와의 타이브레이크에서 역전패를 당하며 눈물로 시즌을 끝냈던 SSG는 1년만에 더 높은 곳에 올라 가을 잔치에 초대받았다.

경기 후 이숭용 감독의 일문일답.

-감독 부임 후 첫 포스트시즌 진출 확정 소감은.

선수들에게 고맙다. 모든 전문가들이 우리를 낮게 봤는데, 선수들이 1경기, 1경기 최선을 다했다. 선수단이 끈끈한게 많이 보였고, 이게 원팀 랜더스 아닌가 생각했다. 그리고 많이 부족한데도 코칭스태프가 믿고 따라줬다. 또 프런트가 뒤에서 든든하게 서포트 해준 결과가 이렇게 나온 것 같다. 기분 좋다. 또 팬들이 있었기에 여기까지 올 수 있었다.


30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

-남은 3경기는 어떤 부분에 초점을 맞출 예정인가.

일단 오늘 경기만 생각하고 왔다. 코칭스태프와 얘기를 해봐야 한다. 머릿속에는 있는데, 상의를 해볼 생각이다.

-올해 상승세의 가장 중요한 원동력은.

기술적으로 이야기하면 불펜인 것 같다. 불펜이 잘 버텨줬고, 외국인 투수들이 잘 해줬다. 또 마지막에는 방망이까지 살아났다.

-포스트시즌에서는 SSG의 강점인 불펜의 진가가 나타날 것 같다.

활용을 최대한 잘해야할 것 같다. 그러기 위해서는 선취점을 가장 중요하고, 초반에 점수가 나야 한다. 그 루트를 더 연구하고 고민해봐야겠다.


30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 선수들이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 이숭용 감독. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/
-오늘 30세이브를 거둔 조병현에 대해 한마디.

2년 차에 풀타임 선발로 30세이브 정말 축하한다. 지금 병현이 뿐만 아니라 노경은이 그 나이에도 든든한 버팀목이 돼서 모든 후배들에게 귀감이 되는 거 고맙고, (이)로운이도 작년엔 그렇게 속을 썩이더니 올해는 정말 업그레이드 된 모습을 보여줬다. (김)민이도 트레이드로 와서 정말 잘해주고, 또 주장 김광현도 정말 든든하다. 많이 힘들었을텐데 잘 이끌고와서 너무 고맙다.

-작년에는 마지막 경기 패배 후 눈물을 흘리셨는데, 올해는 마지막 경기에 어떤 모습을 상상하나.

작년의 눈물은 미안했던 감정이 많았다. 내 판단 하나 때문에 우리가 정말 열심히 했는데 졌다는 생각에 자책감이 강했다. 올해는 선수들 덕분에 여기까지 왔다. 올해는 정말 끝까지 후회없이 한번 해보고 싶다.


고척=나유리 기자 youll@sportschosun.com

