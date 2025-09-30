"아내가 119에 실려갔는데, 야구장 가라고…" 속앓이 했던 41세 홀드왕의 탄생

기사입력 2025-09-30 22:08


"아내가 119에 실려갔는데, 야구장 가라고…" 속앓이 했던 41세 홀드…
사진=SSG 랜더스

[고척=스포츠조선 나유리 기자]41세의 나이가 믿기지 않는 활약. SSG 랜더스 노경은이 속앓이를 하는 상황에서도 2년 연속 '홀드왕'을 확정했다.

노경은은 30일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 팀이 4-3으로 앞선 6회말 마운드에 등판해 1이닝 동안 1안타 1탈삼진 무실점 홀드를 기록했다.

시즌 35호 홀드를 챙긴 노경은은 김진성(LG)과의 홀드 경쟁에서도 이겼다. 33홀드인 김진성이 남아있는 등판 기회가 1번 뿐이라, 잔여 결과 상관 없이 노경은이 2년 연속 홀드왕을 확정했다.

지난해 38홀드로 생애 첫 '홀드왕'에 올랐던 그는 KBO 최고령 홀드왕 기록 역시 또 한번 경신했다.

노경은은 "홀드왕 욕심은 정말 없었다. 하늘의 뜻에 맡기려 했다. 타자들이 상황을 잘 만들어줘서 홀드를 따낼 수 있었다. 홀드는 나 혼자 잘한다고 할 수 있는 게 아니기 때문에, 동료들에게 더 감사하다. 모두가 도와줘서 홀드왕에 오를 수 있었다"면서 "뿐만 아니라 시즌 내내 잘 관리해주신 이숭용 감독님을 비롯한 코칭스태프, 트레이닝 파트에도 감사 인사를 전하고 싶다"고 고마워했다.

노경은은 29일 인천 롯데전에서 1이닝 무실점 홀드에 이어 이튿날 키움전에서도 홀드를 기록하며 34호, 35호를 챙겼다. 그런데 사실 숨은 비하인드가 있었다.


"아내가 119에 실려갔는데, 야구장 가라고…" 속앓이 했던 41세 홀드…
(왼쪽부터)30세이브 조병현-35홀드 노경은-33홀드 이로운. 사진=SSG 랜더스
노경은은 29일 아내가 119로 응급실에 이송되는 일이 있었다고 털어놨다. 그는 '어제 아내가 갑작스럽게 응급실에 가게 돼서 이틀간 치료와 검사가 필요한 상황이었다. 감독님께서 경기보다 가족이 우선이니 아내 곁을 지켜주라고 배려해주셨는데, 아내가 오히려 '이 중요한 시기에 빠지면 안된다'며 야구장에 나가 출전 대기를 하라고 했다"고 이야기했다.

아내 걱정에 마음이 놓일 수 없었던 상황. 노경은은 '야구장에 가라'는 아내의 강권에 못이겨 구단의 배려를 받아 야구장에 늦게 출근하는 것으로 조율을 했다.


29일에는 경기 시작 1시간전에 인천구장에 도착했고, 30일에는 경기가 시작한 이후인 3회 도중 고척에 도착했다. 어수선한 상황에서도 이틀 연속 퍼펙트 투구를 펼친 것이 대단할 따름이다.

노경은은 "가족을 존중해주시는 구단과 감독님의 배려에 감사했다"고 고개 숙여 감사 인사를 하면서 "나 역시 마지막까지 3위 달성에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다. 다행히 아내가 호전됐고, 이런 좋은 문화가 있었기에 3위를 할 수 있었다고 생각한다"고 이야기 했다.

그는 "홀드왕에 올랐지만 기쁨은 오늘까지만 느끼겠다. 내일부터 타이틀은 잠시 잊고, 준플레이오프를 잘 대비해서 가을을 오랜 시간동안 만끽하고 싶다"고 각오를 다졌다.


고척=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

2.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

3.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

4.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

5.

아이유, '33반 사이즈' 얼굴살 찌고 칭찬 받았다..."훨씬 예쁘게 나온다고" ('이지금')

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

2.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

3.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

4.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

5.

축구변방 카자흐스탄 경사났네! 야말·박승수보다 어린 초초신성 등장, "양발 잘 쓰고, 아구에로 닮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

2.

"친구야 축하해!" 오승환 은퇴식에서 다시 뭉친 82년생 황금세대, 대구서 '한마음' [대구현장]

3.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

4.

"만족스런 기록 없다!" 이정후, 건강히 150경기 소화 '소기 성과 달성'…"미국 생활 적응 끝냈다"→내년 기대

5.

축구변방 카자흐스탄 경사났네! 야말·박승수보다 어린 초초신성 등장, "양발 잘 쓰고, 아구에로 닮아"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.