[2025 KBO리그 기록실] SSG vs NC (10월 4일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-05 11:02
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)
신지♥문원, 포항 데이트 포착됐다 "너무 예쁜 부부"
송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"
'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"
류필립, 친누나 수지와 절연설 밝혔다 "각별한 사이 아니지만 싸움 NO..♥미나에 미안"
'이강인, 바르사 탈탈 털고 주가 폭등!' 영국+스페인 '러브콜' 세례…언제까지 벤치 앉을래? "중요한 커리어 전환점"
"손흥민보다 베일이 뛰어난 선수" 아스널맨 '편파 판정' 너무하네…"워낙 장난꾸러기라 무사히 돌아오면 다행"
[EPL리뷰]라이스-사카 연속골! 아스널 웨스트햄 2대0 격파! 리그 선수 등극
[EPL리뷰]'이스테방 극장 결승골' 첼시, 홈에서 '살라 부진' 리버풀에 2대1 승리
'1992년 손흥민 동갑내기' 프리미어리그 '왕' 믿을 수 없는 추락...홈런, 홈런, 홈런 '리버풀 짐덩이 전락'