오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 본능 깨어난다

기사입력 2025-10-10 07:23


오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 …
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 강민호, 김재윤이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 …
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 9회말 마무리로 등판한 김재윤이 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

[스포츠조선 이종서 기자] 완벽했던 선발, 뜨거웠던 타선, 뒷문 단속도 완벽했다.

김재윤(35·KT 위즈)은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 9회말 등판해 1이닝 1탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 10개. 패스트볼 구속은 149㎞까지 나왔다.

올 시즌 김재윤은 잊을 수 없는 기억 하나를 품게 됐다. 지난달 30일 대구 삼성 라이온즈파크에서 진행된 오승환 은퇴식 경기에서 오승환에 이어 마운드에 오른 것. '특별 엔트리'에 등록된 오승환은 5-0으로 앞선 9회초 마운드에 올라와 최형우를 삼진으로 돌려세웠고, 김재윤에게 공을 전달해줬다.

올 시즌 김재윤에게는 많은 우여곡절이 있었다. 부진으로 마무리투수 자리를 내려놓기도 했고, 다시 구위를 되찾으며 마무리투수로 올라서기도 했다.

김재윤은 오승환에게 90도 인사를 했고, 오승환은 공을 건네줬다. 오승환은 한미일 통산 549세이브를 기록한 마무리투수의 전설. 통산 193세이브를 기록한 김재윤은 그런 오승환을 보며 꿈을 키워왔다.

KT 시절에는 스프링캠프에서 오승환을 만나 궁금한 점을 오랜 시간 동안 물었고, 삼성에서 한솥밥을 먹으면서는 가까이에서 마무리투수로서의 마음가짐과 자세 등을 전수받기도 했다.

오승환이 김재윤에게 공을 넘겨주는 장면은 현재의 삼성 마무리투수에게 '잘 부탁한다'는 묵직한 메시지가 담긴 장면이었다.

김재윤 역시 변함없는 마음을 전해슌 시즌 중 오승환과의 동행에 대해서도 김재윤은 "정말 대단한 분이시다. 이렇게 은퇴 투어를 삼성이라는 팀에서 하는 것도 굉장한 영광"이라며 남다른 존경의 마음을 전하기도 했다.


오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 9회초 오승환이 등판해 한 타자를 상대한 후 마운드를 내려오며 김재윤에게 공을 건네고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

삼성이 정규시즌 4위로 마친 가운데 김재윤은 마무리투수로 마운드를 밟았다. 선발 투수 원태인이 6이닝 무실점으로 호투를 펼쳤고, 7회 2실점이 있었지만, 8회까지 추가 실점을 하지 않았다. 타선은 5점을 내면서 승기를 잡아갔다.

3점 차 리드. 김재윤은 최지훈-류효승-이지영을 차례로 상대해 1루수 땅볼-삼진-좌익수 뜬공으로 돌려세우며 깔끔하게 경기를 끝냈다. 단기전 특성상 자칫 실점이라도 했다면 SSG 타선 분위기가 살아나 2차전까지 영향을 미칠 수도 있다. 김재윤의 완벽한 삼자범퇴는 삼성에게는 소중한 경기 마무리였다.

김재윤은 2021년 KT 우승 당시 마무리투수로 활약했다. 한국시리즈에서 4경기에 등판해 4⅓이닝 2세이브 평균자책점 2.08로 우승을 이끌었다. 이날 경기는 김재윤의 20번째 포스트시즌 등판. 풍부한 경험을 앞세운 김재윤까지 시동을 걸면서 삼성의 가을 여정은 한층 더 든든해졌다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 …
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 삼성이 5대2로 승리했다. 마무리 김재윤이 강민호 포수와 포옹하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

송혜교·이창훈 스캔들 당시 ‘다정 투샷’ 최초 공개 "아내도 교제 물어봤다"

3.

한가인 언니, 얼마나 예쁘길래…형부 코피 터트린 ‘완벽 이상형’ (자유부인 한가인)

4.

윤유선 남편, '어금니 아빠' 사형 선고한 이성호 판사였다 "27년간 판사 재직" ('이숙캠')

5.

김종국, 이럴거면 대유난 극비결혼 왜했나…프랑스 신혼여행 풀공개 "첫날부터 헬스장"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

2.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

3.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

4.

"치기 힘든 구위라…" 1차전 승리 이끈 2022년 황금픽 듀오의 노림수, 가을 전설의 출발점[준PO1]

5.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

2.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

3.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

4.

"치기 힘든 구위라…" 1차전 승리 이끈 2022년 황금픽 듀오의 노림수, 가을 전설의 출발점[준PO1]

5.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.