기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박나래가 갑질 의혹부터 '주사 이모' 논란까지 연이어 터진 가운데, 기안84의 과거 발언이 재조명되고 있다.
지난 8월 유튜브 채널 '나래식'에 출연한 기안84는 박나래의 논란을 예상한 듯한 발언을 해 눈길을 모았다.
박나래는 "오빠도 그렇고 시언 오빠도 그렇고 나를 많이 걱정해주지 않냐. 뭐가 그렇게 걱정이 되냐"고 물었고 기안84는 "네가 사람을 소개해준다. '오빠 이 사람은 내가 아는 누구고 이 사람은 어디에서 뭐 하시는 분이고'. 좋다. 뭐 좋은 분들이겠지. 근데 나는 촉이 있다. 살짝 조금 사짜(사기꾼)의 냄새가 나는, 나는 그걸 잘 맡는다. 물론 내가 잘못 본 걸 수도 있고 이런 얘기 조심스럽긴 한데"라고 조심스럽게 이야기했다.
박나래는 "그런 사람들도 있었다"고 인정했고 기안84는 "근데 그런 분들이 주변에 너무 많다"고 밝혔다.
한편, 박나래의 전 매니저들은 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류 신청을 냈다. 청구 금액은 약 1억 원이며 이들은 재직 기간 동안 당한 피해를 호소하며 1억 원 상당의 손해배상청구소송도 예고한 것으로 전해졌다.
매니저들은 박나래가 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요를 하는 등 사적으로 괴롭혔다고 주장했다. 이에 박나래 측은 "함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다"고 밝혔다.
하지만 박나래가 오피스텔에서 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹까지 더해지며 논란은 계속되고 있다. 디스패치 보도에 따르면 박나래는 의사 면허가 없는 '주사 이모' A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급 받았다. 특히 박나래가 2023년 MBC '나 혼자 산다' 대만 촬영 당시 A씨도 동행했다는 의혹이 더해져 논란이 되고 있다.
이에 박나래 측은 "바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려워 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐"이라며 "(A 씨가) 의사 면허가 있는 의사분으로 알고 있다"고 해명했다.
A씨 역시 7일 '12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고 내몽고 포강외과 대학병원에서 외.내국인 최초로 최연소 교수까지 역임하며 병원장님, 성형외과 과장님의 배려와 내몽고 당서기에 적극적인 도움으로 한국 성형센터까지 유치할 수 있었다"고 자신에 대해 밝혔다.