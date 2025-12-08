런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인…

[스포츠조선 이현석 기자]런던에 방문한다면, 한국 팬들에겐 필수 코스다. 손흥민의 벽화가 모습을 드러냈다.
영국의 스퍼스웹은 7일(한국시각) '손흥민의 토트넘 벽화는 어디에서 볼 수 있을까'라며 손흥민 벽화 소식을 전했다.
손흥민은 최근 벽화 제작 소식이 전해졌다. 발단은 손흥민의 토트넘 깜짝 방문이었다. 토트넘은 지난 3일 구단 공식 홈페이지를 통해 손흥민의 방문 소식을 발표했다. 토트넘은 '손흥민이 구단을 떠난 후 처음으로 토트넘홋스퍼스타디움에 돌아와 12월 9일 슬라비아 프라하와의 유럽챔피언스리그 경기에서 팬들과 작별 인사를 할 예정이다'고 전했다.
사진=토트넘 SNS 캡처
토트넘은 손흥민을 위한 특별 선물까지 준비했다. 바로 벽화다. 앞서 토트넘의 전설적인 공격수 해리 케인이 벽화를 선물로 받은 바 있다. 손흥민 또한 토트넘의 레전드로서 벽화 선물이 진행될 예정이다. 구단은 '팬 자문 위원회와 협력해 토트넘 하이로드에 벽화 작업이 시작됐다. 12월 9일까지 완료할 예정이다. 손흥민이 북런던에 남긴 유산을 기념하기 위해서다. 디자인은 손흥민이 직접 선택했으며, 해리 케인과 레들리 킹의 벽화를 그린 팀인 머월스가 제작한다'고 밝혔다.
당연한 대우다. 손흥민은 지난 10년 동안 토트넘을 대표한 레전드, 2021~2022시즌에는 EPL 골든부트를 거머쥐며 아시아 최초 EPL 득점왕에 올랐고, 토트넘 소속으로 주장에 선임되며 아시아인 최초 EPL 구단 주장에 등극했다. 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 손흥민은 2015년 토트넘 입단 후 10년 동안 구단의 역사를 바꿨다. 2024~2025시즌 유로파리그 정상에 오르며 토트넘의 무관을 끊어내고 진정한 전설로서의 마지막을 장식했다.
사진=토트넘 SNS 캡처
해당 디자인의 모습까지도 공개됐다. 토트넘 공식 계정은 지난 6일 SNS를 통해 손흥민의 벽화 제작 현장을 공개했다. 해당 사진에는 특유의 찰칵 세리머니를 선보이는 손흥민의 모습과 더불어, '토트넘 레전드'라는 문구까지도 확인할 수 있다.
스퍼스웹은 '손흥민은 토트넘에 방문해 구단으로부터 특별한 영예를 얻을 것이다. 그의 벽화가 그려진다고 발표됐다. 토트넘은 전설적인 선수들의 동상은 없지만, 벽화로 그들을 기리는 모습이다. 손흥민보다 더 거대한 벽화를 가질 사람은 없다. 그는 언제나 구단에 있었고, 최선을 다했다. 많은 팬이 그곳에 몰려들어 벽화 사진을 찍을 것이다'고 전했다.
사진=트위터 캡처
손흥민의 작별 인사를 위한 최고의 선물이 모든 준비를 마쳐가고 있다. 손흥민이 작별 인사 후 다시 떠나더라도, 손흥민의 벽화가 토트넘 곁에 남아 그를 그리워하는 팬들에게 최고의 유산으로 남을 전망이다.