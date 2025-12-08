김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김나영이 시술 후 달라진 얼굴을 드러냈다.

7일 김나영의 유튜브 채널에는 '3년만에 다시 찾은 대구 그냥 걸었어! 를 가장한 사유원 워크샵'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

김나영은 대구로 가기 위해 서울역에서 제작진을 기다리고 있었다. 그런데 아무도 김나영을 알아보는 사람이 없었고, 이에 제작진은 "너무 쓸쓸하게 계신다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 김나영은 "근데 서울역에서.. 내가 너무 예뻐져서 다들 못 알아보시나?"라고 너스레를 떨었다.

이후 김나영은 대구에서도 자신을 알아보는 시민들이 별로 없자 "내가 예뻐져서 잘 모르시는 것 같다"며 아쉬워했다.


앞서 김나영은 얼굴 볼륨을 채워주는 시술을 받은 사실을 고백했다.

김나영은 "최근에 가장 잘한 건 볼륨을 채워주는 시술이다. 살이 많이 빠지면서 볼살이 점점 없어지더라. 그게 너무 슬펐다. 홀쭉해지고 보는 사람마다 '살이 왜 이렇게 빠졌냐' 하니까 신경이 많이 쓰였는데 그거 받고 나서 사람들이 '뭐했어? 왜 예뻐졌어?' 이런 얘기를 많이 들었다"면서 "콜라겐 생성을 촉진시켜준다고 하더라. 피부를 탄력있게 만들어주는거다. 자연스럽고 입체적으로 볼륨업이 돼서 자연스럽게 예뻐진다"고 해당 시술에 대해 만족감을 드러냈다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들 신우, 이준을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난달 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

