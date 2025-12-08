김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김나영이 시술 후 달라진 얼굴을 드러냈다.
이에 김나영은 "근데 서울역에서.. 내가 너무 예뻐져서 다들 못 알아보시나?"라고 너스레를 떨었다.
김나영은 "최근에 가장 잘한 건 볼륨을 채워주는 시술이다. 살이 많이 빠지면서 볼살이 점점 없어지더라. 그게 너무 슬펐다. 홀쭉해지고 보는 사람마다 '살이 왜 이렇게 빠졌냐' 하니까 신경이 많이 쓰였는데 그거 받고 나서 사람들이 '뭐했어? 왜 예뻐졌어?' 이런 얘기를 많이 들었다"면서 "콜라겐 생성을 촉진시켜준다고 하더라. 피부를 탄력있게 만들어주는거다. 자연스럽고 입체적으로 볼륨업이 돼서 자연스럽게 예뻐진다"고 해당 시술에 대해 만족감을 드러냈다.
한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들 신우, 이준을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난달 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.
