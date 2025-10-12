'정우주 KKK' 불펜 점검 완료→캡틴 홈런포까지 터졌다…'PO 준비' 한화, 상무 12-6 제압 [대전 리뷰]

기사입력 2025-10-12 21:11


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 6회말 무사 1, 2루 채은성의 적시타 때 득점한 문현빈이 류현진의 환영을 받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회까지 무실점으로 호투한 정우주의 자신감 넘치는 표정. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 플레이오프를 앞두고 실시한 연습경기에서 승리를 거뒀다.

한화는 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 국군체육부대(이하 상무)와의 경기에서 12대6으로 승리했다.

정규시즌을 2위로 마친 한화는 연천 미라클과 지난 9일과 10일 두 차례 연습경기를 진행했고, 12일과 13일 상무와 연습경기로 최종 점검을 한다는 계획이다.

김경문 한화 감독은 "상무가 지금 쉬는 기간인데도 이렇게 와서 파트너로 경기를 해주니 고마운 마음이 크다"라며 "아무래도 각 팀에 돌아가면 1군에서 주전 선수로 뛸 선수가 많아서 그런지 무게감이 다르다"고 고마운 마음을 전했다.

퓨처스 홈런 1,2위 한동희와 이재원이 모두 나온 만큼, 한화로서는 최고의 스파링 상대를 만난 셈. 이날 상무는 류승민(우익수)-이재원(지명타자)-한동희(3루수)-윤준호(포수)-전의산(1루수)-박한결(좌익수)-정은원(2루수)-이승원(유격수)-김현준(중견수) 순으로 선발 타선을 구성했다.

한화는 손아섭(지명타자)-하주석(유격수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-루이스 리베라토(중견수)-이도윤(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)이 선발 출전했다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회말 2사 문현빈이 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/
1회초 정우주가 삼진 세 개로 깔끔하게 출발을 알린 가운데 한화 타선은 1회말부터 점수를 뽑았다. 2사 후 문현빈 노시환 채은성 리베라토의 안타가 터지면서 3-0으로 앞서 나갔다.

2회말 한화의 득점이 이어졌다. 1사 후 최재훈이 볼넷을 얻어냈고, 손아섭과 하주석의 안타로 4-0으로 달아났다. 3회말에는 채은성의 솔로포가 터지면서 한 점을 더했다.


4회초 대량 실점이 나왔다. 선두타자 류승민이 박상원을 상대로 2루타를 치고 나갔고, 이재원 타석에서 수비 실책이 나왔다. 이후 한동희와 윤준호의 연속 안타가 이어졌다. 박상원이 아웃카운트를 자비 못한 채 황준서와 교체됐다. 황준서는 전의산에게 적시타를 맞았고 점수는 4-5로 한 점 차가 됐다.


1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 3회말 2사 1루 상무 한동희가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/
4회말 한화는 문현빈의 적시타와 상대 폭투, 리베라토의 적시타 를 묶어 3점을 냈지만, 5회초 이재원의 2루타와 한동희의 홈런으로 다시 두 점을 따라 잡혔다.

한화는 6회말 최인호와 황영묵의 안타, 리베라토의 볼넷으로 1사 만루를 만든 뒤 이도윤의 적시타로 10-6으로 점수를 벌렸다.

상무는 7회초 김범수를 상대로 안타와 볼넷 두 개로 만루를 만드는데 성공했다. 그러나 후속 세 타자가 내야 뜬공과 삼진, 뜬공으로 돌아서면서 득점에 실패했다.

한화는 7회말 이재원의 볼넷 출루 이후 최인호의 2루타, 상대 폭투, 황영묵의 적시타로 2점을 더하며 승부에 쐐기를 박았다.

이날 한화는 정우주를 시작으로 주현상(1이닝 무실점)-조동욱(1이닝 무실점)-박상원(이닝 4실점)-황준서(1이닝 무실점)-엄상백(1이닝 2실점)-김종수(1이닝 무실점)-김범수(1이닝 실점)-한승혁(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 점검을 마쳤다.

