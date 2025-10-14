'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

기사입력 2025-10-14 01:25


준PO 3차전 3회말 2사 1,3루 삼성 김성윤의 내야 안타 때 SSG 2루수 안상현의 악송구를 틈타 김지찬이 홈을 파고들고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대구=스포츠조선 박재만 기자] 팔이 빠져라 돌리던 이종욱 코치는 자신도 모르게 본능적으로 홈을 향해 김지찬과 함께 달렸다.

상대 허를 제대로 찌른 주자 이종욱 3루 주루 코치의 과감한 작전과 1루 주자 김지찬의 주루 센스가 제대로 통한 장면이었다.

얼마나 간절했으면 3루 베이스 뒤에서 팔을 돌리던 이종욱 코치는 마치 현역 시절로 돌아간 거처럼 전력을 다해 홈을 향해 몸을 던진 김지찬과 함께 달렸다.

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준플레이오프 3차전. 리드오프로 출전한 김지찬이 이종욱 3루 주루 코치와 환상적인 호흡을 선보이며 팀을 승리로 이끌었다.


얼마나 간절했으면 홈을 향해 김지찬과 함께 달린 이종욱 코치.
0대0 팽팽한 투수전이 이어지고 있던 3회말 2사 1,3루 김성윤의 내야 땅볼 타구를 SSG 2루수 안상현이 송구 실책한 순간 1루 주자 김지찬은 뒤도 돌아보지 않고 이종욱 코치 사인만 체크한 뒤 홈을 향해 몸을 던졌다.

플레이오프 진출을 위해서는 반드시 잡아야 했던 준플레이오프 3차전. 역대 7차례 중 1승 1패 상황에서 준플레이오프 3차전 승리한 팀이 모두 플레이오프에 진출했기 때문에 삼성과 SSG 모두 총력전을 펼쳤다.

경기 초반은 투수전 양상으로 흘러갔다. 삼성 원태인과 장염으로 고생한 SSG 앤더슨이 노련한 피칭으로 타자들의 타이밍을 빼앗았다.


1회말 첫 타자 김지찬과 승부 도중 갑자기 내린 폭우로 다시 더그아웃으로 들어가야 했던 앤더슨.
팽팽한 투수전 속 삼성은 단 한 번의 기회를 놓치지 않았다. 3회말 2사 1,3루 삼성 김성윤은 SSG 선발 앤더슨과 승부에서 0B 2S 불리한 카운트에 몰린 상황에서 3구째 커브를 타격했다. 타격 직후 포기하지 않고 이를 악물고 1루를 향해 김성윤이 달린 사이 SSG 2루수 안상현은 빠르게 달려 나와 러닝스로를 시도했다. 결과는 1루 악송구로 연결됐다. 3루 주자 강민호가 여유롭게 홈을 밟으며 0의 행진을 먼저 깼다.


먼저 득점 후 김지찬의 미친 주루 센스에 깜짝 놀란 강민호.
1루 주자 김지찬이 3루에 가기에는 충분했던 상황. 이종욱 3루 주루 코치는 김지찬이 3루 베이스에 도착하기도 전에 이미 팔이 빠져라 돌렸다. 송구 실책 후 SSG 내야진도 빠르게 후속 동작을 취했던 순간, 김지찬이 홈까지 들어오기 무리처럼 보였지만 이종욱 코치는 자신 있었다.

얼마나 간절했으면 이종욱 코치는 김지찬이 3루 베이스를 밟는 순간 함께 홈까지 달렸다. 현역 시절 주루 플레이하면 누구보다 자신 있던 이종욱 코치의 감은 무서울 정도로 정확했다. 은퇴 후 체중은 많이 불어났지만 이종욱 코치는 김지찬과 거의 동시에 홈에 도착했다.


마치 현역 시절 이종욱으로 돌아간 거처럼 코치는 김지찬과 함께 홈까지 달렸다.
SSG 포수 이지영이 태그를 하려는 순간 삼성 김지찬은 과감하게 몸을 날렸다. 헤드 퍼스트 슬라이딩한 김지찬의 손이 간발의 차이로 먼저 홈 베이스를 쓸고 들어온 순간 이종욱 코치는 환호했다.

주루 코치를 믿고 1루에서 홈까지 과감하게 달린 김지찬은 비에 젖은 홈 베이스를 온몸으로 쓸고 득점에 성공한 뒤 포효했다. 경기 전 김지찬과 김성윤을 테이블 세터로 내세운 이유에 대해 박진만 감독은 기동력을 살리기 위해 라인업을 짰다고 밝혔다. 박진만 감독이 기대한 기동력을 살린 야구가 제대로 통하며 삼성은 준플레이오프 3차전 승리를 거뒀다.

경기 종료 후 박진만 감독은 인자한 미소를 지으며 김지찬을 반겼다.


WC 2차전 이어 준PO 3차전도 호투를 펼친 푸른피 에이스 원태인.

SSG 빨간 물결을 잠재운 푸른피 에이스 원태인은 팬들을 향해 인사를 건넸다.

리드오프 김지찬의 위력을 제대로 보여줬던 3회말 주루 센스.

김지찬 활약에 거의 울기 일보 직전인 최고참 강민호.

김지찬과 김성윤으로 테이블 세터를 꾸린 박진만 감독의 선택은 대성공이었다.

