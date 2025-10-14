'3이닝 1실점' 류현진도 PO 최종 점검 마쳤다…퓨처스 홈런왕에 적시타…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 류현진(38·한화 이글스)도 포스트시즌을 앞두고 최종 점검을 마쳤다.
이날 상무는 류승민(우익수)-이재원(지명타자)-한동희(3루수)-윤준호(포수)-박한결(좌익수)-정은원(2루수)-이승원(1루수)-김호진(유격수)-김현준(중견수) 순으로 선발 타선을 짰다.
선두타자 류승민에게 안타를 맞았지만, 이재원에게 병살타를 이끌어내면서 아웃 카운트 두 개를 채웠다. 한동희의 볼넷으로 다시 출루가 나왔지만, 윤준호를 삼진 처리하며 이닝을 마쳤다.
3회 첫 실점이 나왔다. 선두타자 김호진을 포수 파울 플라이로 잡아낸 뒤 김현준에게 2루타를 허용했다. 이어 류승민의 진루타로 맞이한 1사 3루 위기. 이재원을 삼진으로 잡아냈지만, 한동희에게 중전 안타를 허용하며 첫 실점을 했다. 이어 윤준호를 3루수 땅볼로 돌려세우면서 이닝을 끝냈다.
류현진은 4회말 시작과 함께 교체됐다. 두 번째 투수는 문동주가 올라왔다.
