'한화 나와라' 약속의 8회 터진 디아즈의 짜릿한 한방, 후라도 7이닝 무실점 역투...삼성, 17년 만에 준PO 업셋[준PO4리뷰]

최종수정 2025-10-14 21:48

'한화 나와라' 약속의 8회 터진 디아즈의 짜릿한 한방, 후라도 7이닝 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 삼성 디아즈가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/



[대구=스포츠조선 정현석 기자]8회초 2실점으로 2-2 동점.

그래도 어김 없이 만원관중의 대구 라이온즈파크에는 어김없이 승리의 상징곡 엘도라도가 울려퍼졌다.

삼성 선수들이 화답했다.

2사 후 구자욱이 볼넷으로 출루했다. 직전 타석인 6회 2점째 추가 적시타를 날린 디아즈가 이로운과 상대했다.

2B1S의 타자 카운트에서 126㎞ 높은 체인지업에 디아즈의 방망이가 힘차게 돌았다. 3루 홈팬들을 벌떡 일으켜 세운 타구. 우측 담장을 넘는 122m 짜리 결승 투런포였다. 가을야구 첫 홈런이 가장 중요한 순간 터졌다.

부상중인 김영웅 대신 5번 중책을 맡은 이재현이 정신이 없는 이로운의 초구 커터를 당겨 왼쪽 담장을 넘기는 연속타자 홈런을 날렸다. 5-2 쐐기를 박는 한방이었다.


'한화 나와라' 약속의 8회 터진 디아즈의 짜릿한 한방, 후라도 7이닝 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 디아즈에게 투런포를 허용한 이로운이 고개 숙이고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

'한화 나와라' 약속의 8회 터진 디아즈의 짜릿한 한방, 후라도 7이닝 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 삼성 디아즈가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
라이온즈파크를 열광의 도가니로 물들인 가장 삼성다운 승리였다.

승리의 발판은 선발 후라도가 마련했다.


선발 7이닝 102구 2안타 4사구 2개 9탈삼진 무실점 완벽투로 2-0 리드를 안겼다. 우리가 알던 바로 그 후라도의 귀환이었다.

최고 149㎞ 직구에 힘이 있었고, 체인지업 커브 커터 등 변화구의 코너 제구도 완벽하게 이뤄졌다.


'한화 나와라' 약속의 8회 터진 디아즈의 짜릿한 한방, 후라도 7이닝 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 7회초 2사 1루 삼성 후라도가 SSG 김성욱을 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
삼성은 3회 김지찬의 적시타로 선제점을 뽑고, 6회 디아즈의 적시타로 2-0으로 달아났다.

하지만 리그 최고의 이닝이터로 돌아온 후라도의 가을야구 첫승 기회를 불펜이 지켜주지 못했다.

후라도가 내려가기 무섭게 8회 마운드를 물러받은 김태훈이 선두타자 볼넷을 주고 내려갔고, 3번째 투수 이승현이 대타 오태곤에게 안타로 무사 1,3루에서 박성한에게 싹쓸이 동점 적시 2루타를 내주며 후라도의 가을야구 첫승 기회를 날렸다. 무사 3루 위기를 배찬승이 에레디아 한유섬을 삼진처리 했고, 이호성이 3게임 연속 홈런의 주인공 고명준을 뜬공 처리 하며 역전을 막았다.

자칫 비극으로 끝날 뻔 했던 4차전. 극적인 역전포를 위한 스토리 쌓기였다.

삼성이 14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와의 준플레이오프 4차전에서 5대2로 승리, 업셋시리즈를 완성하며 플레이오프 진출권을 따냈다. 삼성은 이틀을 쉰 뒤 17일 부터 대전에서 한화 이글스와 플레이오프 1차전을 시작한다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')

2.

김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"

3.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

4.

사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑

5.

김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언

스포츠 많이본뉴스
1.

'공격 선봉' 손흥민-'수비 중심' 김민재 선발 출격→'이강인' 교체 명단...'엄지성-박진섭 선발' 홍명보호, 대거 로테이션[파라과이전 현장라인업]

2.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

3.

"드릴 말씀이 있습니다" 자존심 구긴 14억 투수의 간청, 4차전 변수 생기나[준PO 현장]

4.

류현진-문동주 3이닝→채은성 2G 연속 홈런…'상무전 승리' 한화, PO 최종 실전 점검 완료

5.

'클러치 실책 → 팀 패배' 잠 못 이룬 2루수, 감독은 감쌌다 "그런 경험도 필요해"[준PO 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'공격 선봉' 손흥민-'수비 중심' 김민재 선발 출격→'이강인' 교체 명단...'엄지성-박진섭 선발' 홍명보호, 대거 로테이션[파라과이전 현장라인업]

2.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

3.

"드릴 말씀이 있습니다" 자존심 구긴 14억 투수의 간청, 4차전 변수 생기나[준PO 현장]

4.

류현진-문동주 3이닝→채은성 2G 연속 홈런…'상무전 승리' 한화, PO 최종 실전 점검 완료

5.

'클러치 실책 → 팀 패배' 잠 못 이룬 2루수, 감독은 감쌌다 "그런 경험도 필요해"[준PO 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.