장염만은 절대 NEVER! → 한화 와이스, '이것' 먹고 싶었는데 참았…

장염만은 절대 NEVER! → 한화 와이스, '이것' 먹고 싶었는데 참았다

기사입력 2025-10-18 07:09


14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 선발 문동주가 몸을 푸는 사이 정우주, 폰세, 류현진, 와이스가 대화를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 7회초 한화 와이스가 롯데 레이예스의 타구를 호수비로 잡아낸 우익수 김태연에 고마움을 전하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 장염은 안 된다.

한화 이글스 외국인투수 라이언 와이스가 포스트시즌 컨디션을 철저하게 관리하기 위해 먹고 싶은 음식도 참았다.

와이스는 17일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전을 앞두고 기대감을 밝혔다. 와이스는 2차전 선발투수가 유력하다. 1차전이 우천 순연되면서 2차전도 19일로 밀렸다.

한화는 2018년 이후 7년 만에 가을 무대에 올랐다. 플레이오프에 직행한 덕분에 내친김에 한국시리즈까지 노린다. 한화의 마지막 한국시리즈는 2006년이다.

그런데 '장염 이슈'가 준플레이오프를 덮쳤다. SSG 랜더스의 에이스 앤더슨이 시리즈를 앞두고 장염에 걸렸다. 앤더슨은 1차전 출격이 불발됐다. 앤더슨은 그나마 3차전에 나와서도 위력을 발휘하지 못했다. SSG는 1선발 카드를 장염 때문에 허망하게 날리면서 1승 3패로 탈락했다.

한화는 정규시즌에 이미 장염 예방주사를 맞았다. 1선발 폰세가 장염을 앓아서 등판이 수차례 밀렸다.

와이스는 이런 실수를 반복하지 않기 위해서 식단을 철저하게 관리했다.

와이스는 "튀김 종류의 음식을 피했다. 튀김은 나뿐만 아니라 모두가 좋아하는 음식이라고 생각한다. 하지만 퇴김은 최대한 피하고 건강한 음식 위주로 많이 먹으려고 했다"고 밝혔다.


와이스는 정규시즌 루틴을 그대로 지키며 플레이오프를 대비했다.


30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 6회초 투구를 마친 와이스가 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주, 와이스가 폰세 피칭을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
와이스는 "쉬는 동안 특별히 다른 것을 하지는 않았다. 루틴대로 훈련을 했다. 포스트시즌이 처음인데 굉장히 기대가 크다"며 흥분감을 감추지 않았다.

와이스는시즌 30경기 16승 5패 평균자책점 2.87을 기록했다. 폰세와 리그 최강 원투펀치를 구축했다. 다만 삼성전은 5경기 2승 3패 평균자책점 4.05로 고전했다.

다행인 점은 대구에서는 약했지만 대전에서는 강했다는 것이다. 와이스는 삼성전 홈경기 한정 3경기 19이닝 4실점으로 매우 잘 던졌다.

와이스는 "삼성은 좋은 팀이다. 시즌 내내 훌륭한 모습을 보여줬다. 내가 앞으로 던져야 할 경기에 집중하겠다"고 필승을 다짐했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

