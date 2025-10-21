‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

기사입력 2025-10-21 20:42


‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

[스포츠조선 이유나 기자]함소원X진화 이혼했는데...이번엔 딸과 롯데월드 데이트

배우 함소원과 중국인 전 남편 진화가 이번엔 한국의 놀이동산에서 딸과 함께 데이트에 나섰다.

21일 함소원은 딸과 전 남편 진화와 잠실의 테마파크를 방문한 가족 모습을 공개하면서 "너말이다 너때매 요즘엄마아빠는 할말이 많아지네~ 얼굴보면 찡그리던 엄마아빠는 너의 소식에 매일 킥킥 한다"라며 딸에 대한 변함없는 사랑을 드러냈다.

이어 "엄마아빠는 안 좋은 말을 하려해도 너의 한마디 '봐줘봐줘~' '엄마~나' 이란말에 둘이 킥킥킥 한다"며 "너가 이제 엄마 아빠 사이에서 화해도 해주니 점점 엄마는 너도 아빠도 이해하게 되었네"라고 덧붙였다.

그러면서 "혜정아 ~엄마는 정말 혜정이 100점 안맞아도 돼~항상 인사 잘하고 예의 바르고 주변 정리 잘하고~~ 학교 들어가기 전에 외국 생활을 많이 해서 우리 혜정이 학교에 잘 적응할까 많이 걱정했는데 적응도 잘하고 엄마아빠 웃게해줘서 고마워. 사랑한다 혜정아~"라고 덧붙였다.

영상에는 세 식구가 놀이기구를 즐기면서 딸과 함께 행복한 시간을 보내는 모습이 담뿍 담겨져 있다.

앞서 함소원은 해당 만남은 추석을 맞아 가족이 함께 모인 자리였다고 설명했다.

함소원과 진화는 지난 2018년 18살의 나이차를 딛고 결혼, 같은해 딸 혜정 양을 출산했다. 하지만 두 사람은 2022년 결혼 5년 만에 이혼 절차를 밟았다.


지난해에야 파경 소식을 뒤늦게 알린 두 사람. 함소원은 베트남에서 딸을 양육하다 한국에서 학교를 다니고 싶다는 딸의 뜻에 따라 지난 3월 한국에 들어와 지내고 있다. 진화는 딸 혜정 양의 유치원 졸업식에도 참석하며 이혼 후에도 건강한 관계를 유지하고 있다.

지난 2월 베트남 호찌민에서 재회한 모습이 공개되며 재결합설도 불거졌지만 함소원은 "재결합 아닌 점 다시 한번 알려드려야 될 거 같다"고 선을 그었다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

2.

‘연수입 40억’ 전현무, 곽튜브 결혼식 축의금 1등 아니었다…"상상 못한 액수에 놀라"

3.

'도박중독' 끊어낸 슈, 사업가로 대박났다더니 '확 달라진 얼굴'.."모두 화이팅"

4.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

5.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

연예 많이본뉴스
1.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

2.

‘연수입 40억’ 전현무, 곽튜브 결혼식 축의금 1등 아니었다…"상상 못한 액수에 놀라"

3.

'도박중독' 끊어낸 슈, 사업가로 대박났다더니 '확 달라진 얼굴'.."모두 화이팅"

4.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

5.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구 몰라요' 폰세-와이스 모두 무너졌으니, 후라도도?…"선취점이 중요하다" [PO3]

2.

후라도 상대 '4할', 전격 선발 배치…'1승 뒤 1패' 한화, ERA 0.64 천적 만나 라인업 손질 [PO3 라인업]

3.

'배수의 진' 김경문 감독 "문동주 불펜 대기" 그렇다면 4차전 선발은 누구? [PO3 현장]

4.

[현장라인업]'이청용 벤치' 울산, 히로시마전 파격 '풀 로테이션'→조현우 엔트리 제외…日 진출 김주성 선발 맞불

5.

[오피셜]'한 시즌 세 감독' 막장운영 노팅엄, '39일만 경질' 포스텍 후임으로 다이치 선임 발표…2027년까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.