"스피드 올라오는게 다르다." 한화,삼성 잘친다고 걱정하는 LG '복덩이…

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"내 기억이 왜곡됐을 수도 있지만…"

한화 이글스와 삼성 라이온즈의 플레이오프 승자와 한국시리즈에서 만나게 될 LG 트윈스의 주전 포수 박동원은 머리가 아프다. 두 팀의 타격 페이스가 굉장히 좋기 때문이다. 외국인 에이스가 등판한 1차전부터 1점차 승부지만 9대8의 합계 17점이 나왔고, 투수전보다 타격전으로 경기가 펼쳐지고 있는 상황.

한국시리즈 대비 21일부터 잠실에서 훈련에 나선 박동원은 "누가 올라올지는 모르겠지만 둘 다 너무 잘치더라. 시청자의 입장에서 두 팀 중 한 팀과 붙어야 하는데 너무 공격력이 좋아서 걱정되기는 하더라"면서 "우리도 분명히 잘 칠거라고 생각한다. 1차전부터 잘치기 위해 최선을 다해 준비하고 있다"라고 말했다.

박동원은 2년전인 2023년 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전서 8회말 역전 투런포를 날려 팀을 승리로 이끌면서 우승의 첫 단추를 뀄던 인물이다. 한국시리즈에서 타율 3할1푼3리(16타수 5안타) 2홈런 4타점의 좋은 활약을 펼쳤다.


박동원은 "지난 일이다. 이번엔 2년전과는 다른 팀과 마난다. 2년전은 잊었고 그냥 그때처럼 잘했으면 좋겠다고 생각할 뿐"이라면서 "항상 최선을 다할 생각밖에 없다"라고 했다.

포수로 투수들을 이끌면서 상대의 강타선을 막아야 하는 입장이다. 그래도 걱정보다는 기대가 앞선다.

박동원은 "내 기억이 왜곡됐을 수도 있긴 한데 2년 전 청백전이나 연습경기 때는 투수들의 공을 잡으면서 '왜 이렇게 공이 안올라오지'라는 생각을 했었다"면서 "그런데 이번엔 청백전인데도 스피드가 올라오는게 좀 다른 것 같다"라고 했다. 박동원은 이어 "청백전은 다른 팀과 하는 연습경기와는 달라서 투수들이 열심히 던져도 스피드가 좀 덜 올라온다고 한다"며 "긴장감이 달라서 그렇다고 생각한다. 실제 경기가 되면 더 올라올텐데 그래도 받는 사람에 입장에서 훈련 기장 중 2년전보다는 공이 더 좋은 것 같다"라고 말했다.

플레이오프 승자로 올라올 투수들의 공을 받아쳐서 점수를 뽑아내야 하고, 또 투수들과 호흡을 맞춰 타자들의 공격까지 막아야 하는 중책을 맡은 박동원이 LG에서 두번째 챔피언 반지를 낄 수 있을까.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

