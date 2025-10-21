삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

최종수정 2025-10-21 22:03

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 한화가 삼성에 5대 4로 승리했다. 선수들에게 박수를 보내고 있는 한화 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 김용 기자] "외국인 투수를 볼 수도 있을 것이다."

한화 이글스 김경문 감독이 한국시리즈 진출에 1승만을 남긴 소감을 밝혔다.

한화는 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 3차전에서 5대4로 신승, 시리즈 전적 2승1패로 앞서나가게 됐다.

한화는 삼성 에이스 후라도를 상대로 4회 2점을 먼저 내며 분위기를 탔다. 하지만 4회말 호투하던 류현진이 김영웅과 김태훈에게 홈런을 맞으며 2-4 역전을 허용했다.

그러나 한화는 5회 노시환의 역전 결승 투런포를 포함해 경기를 뒤집었고, 6회부터 문동주를 붙여 4이닝을 던지게 하는 승부수로 1점차 승리를 지켰다.

다음은 김 감독과의 경기 후 일문일답.


삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 한화가 삼성에 5대 4로 승리했다. 팬들에게 인사를 건네고 있는 한화 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/
-경기 총평은.

경기 전에 3차전이 승부처가 아닌가 생각했다. 모든 걸 쏟아붓겠다고 생각하고 시합을 시작했다. 나도 시작 전 더그아웃에서 긴장이 되는 경기였다. 더그아웃에서 바라봤지만, 문동주가 너무 잘 던져 흐뭇했다.


-문동주로 경기를 끝내는 건 계획된 건가.

던지는 모습을 보면서 그렇게 생각했다. 문동주에게도 물어보니, 자신있게 괜찮다고 하더라. 삼성 타격감이 워낙 좋으니, 그렇게 하는 게 맞다고 봤다. 2이닝 던지고 의사를 물어봤다. 양상문 투수코치도 삼성 분위기를 보더니, 문동주로 끝내는 게 좋겠다고 하더라.

-쳐줘야 할 타자들이 잘해줬는데.

경기는 1점차였지만, 생각한대로 점수가 났다.

-이도윤 조기 교체는.

많은 점수차이가 날 경기가 아니라고 봤다. 교체할 생각을 하고 라인업을 짰다.


삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 한화의 PO 3차전. 기자들 질문에 답하고 있는 한화 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/
-4차전 선발이 정우주인데.

정우주가 길게 가주면 좋다. 그 다음에는 상대팀과 싸우는 걸 보면서, 거기에 맞춰 투수들을 기용하겠다.

-김범수가 1, 3차전 잘해줬는데.

팀이 꼭 필요할 때 두 경기 다 잘 막아줘서, 승리의 디딤돌이 된 것 같아 기분이 좋다.

-4차전 세이브 상황이 오면 김서현을 투입할 건지.

하이파이브 하는데, 김서현도 섭섭했을 거다. 당연히 있을 수 있는 일이다. 경기 상황에 따라 김서현도 마운드에 오를 것이다.

-문동주가 4차전도 대기할 수 있나.

무조건 휴식을 취해야 한다.

-삼성은 4차전 총력을 다한다고 선언했는데.

똑같은 입장이다. 선수들이 원해야 감독이 나갈 수 있다. 외국인 투수를 볼 수도 있을 것이다.

경기 일정상 2차전에서 던진 와이스의 4차전 투입은 거의 불가능하고, 1차전 투구 후 3일을 쉰 폰세가 경기 막판 마무리 상황 등에서 등판은 가능할 걸로 보인다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

2.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

3.

'187만 유튜버' 미미미누, '노트북 절도 의혹' 언급 후폭풍…출연자 고소당했다

4.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

5.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

'4년 연속 꼴찌' 페퍼저축, 개막전부터 날벼락! → '절대 전력' 외국인선수 당분간 못 뛴다

3.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

4.

[공식발표]'SNS로 판정 공개 비판' 전북 포옛 감독, 벌금 300만원 징계...K리그1 감독상 후보 가능

5.

폰세 울렸던 '미친 선수', 이번에는 류현진까지 무너트렸다…PS 2호 대포 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

'4년 연속 꼴찌' 페퍼저축, 개막전부터 날벼락! → '절대 전력' 외국인선수 당분간 못 뛴다

3.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

4.

[공식발표]'SNS로 판정 공개 비판' 전북 포옛 감독, 벌금 300만원 징계...K리그1 감독상 후보 가능

5.

폰세 울렸던 '미친 선수', 이번에는 류현진까지 무너트렸다…PS 2호 대포 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.