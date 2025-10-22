"주저 말고 과감하게…" 매의 눈으로 살핀 4번타자, 시리즈 분수령 3차전 모멘트 만든 노감독의 안목

기사입력 2025-10-22 09:42


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 5회초 2사 3루 한화 노시환이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]21일 한화-삼성의 플레이오프 3차전이 열린 대구 라이온즈파크.

한화 이글스 4번타자 노시환은 경기 전 살짝 부담이 있었다. '한화 킬러' 삼성 아리엘 후라도 선발 등판일.

후라도 상대 3년 간 통산 12타수1안타(0.083). 올시즌도 4타수 무안타였다.

경기 전 한화 김경문 감독이 노시환을 불렀다.

"오늘 타석 들어가기 전에 감독님께서 부르시더라고요. 원래 잘 안 부르시는데 부르셔서 '너무 생각 많이 하지 말고 과감하게 쳐라. 공을 너무 보고 친다. 과감하게 휘둘러라'라고 조언해주셨어요."


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 한화가 삼성에 5대 4로 승리했다. 선수들에게 박수를 보내고 있는 한화 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/
이 말이 계시가 됐다.

첫 두 타석에는 고민이 현실이 됐다. 주저하다 타이밍이 늦었다. 1회 2사 1루 첫 타석 유격수 땅볼, 4회 무사 1루에는 3루수 앞 병살타로 물러났다.

하지만 세번째 실패는 없었다.


3-4로 추격한 5회초 2사 3루.

첫 두 타석 실패로 움츠러들었을 뻔 했지만 노시환은 반대였다. 타석에 서기 무섭게 후라도의 초구 136㎞ 슬라이더에 거침 없이 배트를 냈다. 제대로 걸린 171㎞ 속도의 라인드라이브 타구가 쏜살같이 좌측 담장 속으로 사라졌다. 5-4를 만드는 역전 결승 투런포였다. 주저 없는 스윙. 무슨 일이 있었던 걸까.

"생각해보니 첫 두 타석에 고민을 너무 많이 했더라고요. 너무 많은 생각을 하다보니 타이밍이 늦고, 병살도 나왔던 것 같아요. 감독님 메시지가 타석에서의 결과를 바꿨습니다."

한화의 천적이자 노시환의 천적 후라도에게 좌절을 안긴 한방. 변화무쌍한 후라도의 공을 제대로 친 것은 이번이 처음이었다. 6가지 구종을 자유자재로 구사하는 후라도에게 볼카운트가 몰리면 답이 없다는 사실을 보여준 셈.
"주저 말고 과감하게…" 매의 눈으로 살핀 4번타자, 시리즈 분수령 3차…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 5회초 노시환이 역전 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 노시환. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/
"그냥 너무 주저 주저 하다보니 늦었거든요. 과감하게 치라는 메시지 주시니, 감독님이 저를 믿고, 팬들도 저를 믿고 있는데 주저하면 안되겠다, 그냥 눈에 보이면 휘둘러야겠다 생각하고 타석에 섰는데 실투가 들어왔습니다."

후라도에게 뽑아낸 첫 홈런이자 두번째 안타.

실패를 두려워 하면 성공은 없다. 그 평범한 사실을 산전수전 다 겪은 노장 사령탑이 깨웠다. 4번타자 스윙의 미세한 차이를 매의 눈으로 관찰한 결과였다. 이래서 경험을 무시할 수 없다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

