'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

기사입력 2025-10-22 12:23


'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군…
사진제공=롯데 자이언츠

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군…
사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] '팀홈런 꼴찌' 롯데 자이언츠의 구세주가 될 수 있을까. KBO 가을리그(Fall League)에 등장한 신형 거포가 부산 팬심을 달구고 있다.

올해까지 8년 연속 가을야구 암흑기를 겪고 있지만, 그럴수록 스스로를 가다듬으며 새 시즌을 준비하는게 탈락팀의 자세다.

제물포고-부산과기대 출신 김동현이 새로운 희망으로 떠오르고 있다. 김동현은 2025 신인 드래프트 6라운드(전체 54순위)로 롯데 유니폼을 입은 우투좌타 외야다.

이번 KBO 가을리그에는 롯데의 4번타자 1루수로 출전중이다. 이미 대학 무대를 평정했던 거포답게 홈런 4개를 터뜨리며 장타력을 뽐내고 있다. 지난 19일 장쑤전에서 멀티포를 가동했고, 20일 대학선발팀 전에서도 솔로포를 쏘아올렸다.

올해 퓨처스리그에서 가장 주목받는 타자 중 한명이었다. 타율 3할5리 11홈런 67타점, OPS(출루율+장타율) 0.925를 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

1군 무대에도 잠시 이름을 올렸지만, 출전이 불발됐다. 하지만 팀 관계자들을 통해 '주목해야할 선수'로 수차례 언급됐던 그다. 팀홈런 꼴찌(75개), 1위 삼성(161개)의 절반에도 미치지 못한다. 홈런 1위 삼성 디아즈(50개)와도 큰 차이가 없다. 10개 구단 중 유일하게 100홈런에 못미친(9위 두산 102개) 팀이다.


'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군…
사진제공=롯데 자이언츠
그래서 한층 더 거포가 간절하다. 벌써 3년 연속 20홈런 타자가 없다. 마지막 20홈런 타자가 은퇴 시즌(2022년, 23개)의 이대호였다.

올겨울 국군체육부대(상무)에서 돌아오는 한동희의 귀환을 오매불방 기다리고 있다. 타율 4할에 27홈런 115타점으로 퓨처스 무대를 폭격했다. 김태형 감독조차 "2군 무대이긴 하나 그 정도 성적이면 내년 1군에서도 활약을 기대할만 하다"고 말할 정도다.


그러나 한동희 한명만 믿고 갈수는 없다. 그 뒤를 받칠만한 거포 옵션이 마땅찮은 것도 사실이다. 만약 외국인 타자 레이예스(13개)와 재계약할 경우, 두자릿수 홈런조차 한 명도 없었던 롯데다.

특히 나승엽의 주전 1루수 입지가 흔들리는 상황에서, 외야와 1루를 두루 커버하는 김동현의 존재감이 빛난다.


'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군…
사진제공=롯데 자이언츠
김동현은 "몸쪽으로 붙는 공이 오면 적극적으로 스윙을 해야겠다고 생각했던 것이 장타로 이어졌다"고 돌아봤다.

이어 "이번 대회 기록에 큰 의미를 두지는 않는다. 타격에서는 다양한 투수들의 공을 보면서 제 것을 만들고, 수비와 주루에서는 기본기를 잊지 않도록 몸에 익히는 시간으로 삼고 있다. 내년에 기회가 오면 반드시 잡는다는 마음으로 마무리 훈련과 교육리그에 임하고 있다. 1군에 필요한 선수가 될 수 있도록 남은 기간 최선을 다하겠다"고 강조했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

4.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 '가짜뉴스' 적극 대응…법적 조치 착수

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

5.

"주저 말고 과감하게…" 매의 눈으로 살핀 4번타자, 시리즈 분수령 3차전 모멘트 만든 노감독의 안목

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 '가짜뉴스' 적극 대응…법적 조치 착수

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

5.

"주저 말고 과감하게…" 매의 눈으로 살핀 4번타자, 시리즈 분수령 3차전 모멘트 만든 노감독의 안목

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.