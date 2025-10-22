[2025 KBO리그 기록실] 한화 vs 삼성 (10월 22일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-22 22:05
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"
이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]
선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"
선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"
박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'
SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]
이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]
"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다
이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]
"우리 야구, 선발야구가 돼야 우승" PO 외국인 투수 부진? 염갈량은 선발 믿는다[잠실 코멘트]