'하루 사이에 가격이 또 올랐다' 가을무대에서도 정조준! 예비 FA 좌완…

[스포츠조선 김영록 기자] 더이상 새가슴은 없다. 예비 FA 대박이 보이는듯 하다.
선발 정우주가 신인답지 않은 대담한 투구로 3⅓이닝을 책임졌고, 투구수 67개에서 마운드를 내려갔다. 첫 타자 구자욱을 잡아냈지만, 디아즈에게 안타를 허용하자 교체가 이뤄졌다.
1사 1루에서 김범수의 상대는 다름아닌 이번 플레이오프의 가장 뜨거운 타자, 김영웅이었다.
4회말 당시까지 0-1로 뒤지고 있던 삼성은 터닝포인트가 필요하다는 판단에 대타 박병호를 투입했다. 김범수는 폭투로 디아즈의 2루 진루를 허용했지만, 140㎞ 포크볼로 박병호마저 삼진으로 돌려세운 뒤 격렬한 점프 세리머니로 한화 더그아웃을 열광케 했다.
이로써 이번 플레이오프 김범수는 3경기에 등판, 2⅓이닝을 소화하며 2홀드 1세이브를 기록중이다. 볼넷 3개가 옥에티지만, 대신 안타는 하나도 허용하지 않았다.
지난해의 부진을 딛고 올해는 필승조로 거듭난 김범수다. 정규시즌에도 73경기 48이닝을 소화하며 2승1패 2세이브6홀드, 평균자책점 2.25로 한화 철벽 뒷문의 일원으로 활약했다.
최근 들어 150㎞ 직구를 던지는 투수가 많아졌다고는 하나, 여전히 150㎞ 좌완투수는 귀중한 존재다. 정규시즌에 이어 가을 무대에서조차 이렇게 영점 잡힌 모습을 보여준다면, 시즌 후 FA가 되는 김범수의 몸값은 한층 더 오를 전망이다.
천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com