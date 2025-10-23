'와 WS 합류한다고?' 다저스 1036억 먹튀, 로스터 변수되나…"나 건강해"

기사입력 2025-10-23 23:00


'와 WS 합류한다고?' 다저스 1036억 먹튀, 로스터 변수되나…"나 …
LA 다저스 태너 스캇. AP연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] "훨씬 좋아졌다. 난 건강하다."

부상 선수가 '건강하다'고 자신감을 보이는 게 이토록 우려가 될 수 있을까. 올 시즌 막바지 LA 다저스 불펜의 골칫덩어리로 전락했던 마무리투수 태너 스캇이 월드시리즈 복귀를 준비하고 있다.

다저스 소식을 다루는 '다저스네이션', '트루블루LA' 등은 23일(이하 한국시각) 일제히 월드시리즈 예상 로스터에 스캇을 적어 넣었다.

스캇은 지난 9일 필라델피아 필리스와 내셔널리그 디비전시리즈 3차전을 마친 뒤 로스터에서 제외됐다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 당시 "스캇이 경기장에 오지 않았다"면서도 사유를 공개하지 않아 궁금증을 키웠는데, 뒤늦게 종기 제거 수술을 받은 사실이 알려졌다. 회복할 시간이 필요했던 스캇은 챔피언십시리즈까지는 복귀하지 못했다.

사실 스캇은 종기로 애를 먹지 않았더라도 꺼내기 힘든 카드였다. 정규시즌 23세이브를 챙겼지만, 블론세이브가 10개로 메이저리그 전체 1위였다. 평균자책점 역시 4.74로 매우 높았다. 포스트시즌 접전에 내기는 믿음을 주기 어려웠고, 와일드카드 시리즈부터 로스터에 이름만 올린 채로 벤치를 지키고 있었다.

다저스 팬들은 당연히 '먹튀'라고 비판했다. 다저스는 올 시즌을 앞두고 스캇과 4년 7200만 달러(약 1036억원)에 FA 계약을 했다. 마무리투수를 맡길 생각으로 좋은 대우를 해줬는데, 계약 첫해는 기대에 훨씬 못 미친 게 사실이다.

스캇은 지난 21일 다저스타디움에서 진행한 월드시리즈 대비 훈련에 참가해 미국 현지 취재진에 "지금 몸 상태는 아주 좋아졌다. 며칠 동안 비참한 기분이 들었다. 지금은 공을 던지고 있다. 두 차례 불펜 투구도 진행했다. 어떻게 될지 지켜봐야 할 것 같다. 지금은 건강하다. 디비전시리즈 때보다 확실히 훨씬 좋아졌다. 그때 당시에는 상태가 좋지 않았다"고 이야기했다.


'와 WS 합류한다고?' 다저스 1036억 먹튀, 로스터 변수되나…"나 …
LA 다저스 태너 스캇(오른쪽). AFP연합뉴스

'와 WS 합류한다고?' 다저스 1036억 먹튀, 로스터 변수되나…"나 …
LA 다저스 태너 스캇. AFP연합뉴스
다저스는 포스트시즌에 선발투수였던 사사키 로키, 에밋 시한, 클레이튼 커쇼를 불펜으로 돌리는 승부수를 던졌다. 그만큼 선발진은 매우 강하고, 불펜이 상대적으로 약했기 때문.


사사키의 불펜 전환은 대성공이었다. 포스트시즌 7경기에서 3세이브, 1홀드, 8이닝, 평균자책점 1.13으로 맹활약하며 스캇의 공백을 완벽히 지우고 마무리투수 타이틀을 꿰찼다.

다저스네이션은 사사키, 시한, 커쇼, 블레이크 트레이넨, 벤 캐스패리우스, 잭 드라이어, 앤서니 반다, 알렉스 베시아에 스캇까지 불펜 9명이 월드시리즈 로스터에 승선할 것으로 내다봤다.

다저스네이션은 '스캇이 합류하면서 저스틴 로블레스키가 빠질 전망이다. 스캇이 올 시즌 부진을 만회하기 위해 무엇이든 할 수 있다면, 올해 다저스의 가장 중요한 시리즈에서 좋은 성적을 낼 수 있도록 도움이 될 것'이라고 바라봤다.

로버츠 감독은 22일 기자회견에서 "스캇이 불펜 투구하는 것을 다시 볼 수 있어서 좋다. 의료진이 스캇에게 완전히 그린라이트를 줬는지 확실히 파악하려고 한다. 당장 스캇을 로스터에 넣을 것이냐는 질문에 답할 수는 없다. 스캇이 불안할 것을 알고 있지만, 이는 좋은 일이다. 다행히 우리는 그가 던지는 것을 지켜볼 수 있는 날이 조금 더 남아 있기에 그가 투구 후에 어떻게 반응하는지 확인할 것"이라며 모든 가능성을 열어뒀다.

로버츠 감독은 "(월드시리즈 로스터는) 아직 논의 중이다. 바뀔 가능성이 있는 건 한 자리인데, 계속 대화를 나눌 것이다. 아직 결정하지 않았지만, 그 한 자리를 빼면 나머지는 똑같을 것"이라고 했다.

다저스는 25일 토론토 블루제이스와 월드시리즈 1차전을 앞두고 로스터를 발표할 예정이다.


'와 WS 합류한다고?' 다저스 1036억 먹튀, 로스터 변수되나…"나 …
LA 다저스 데이브 로버츠 감독. EPA연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

"배 좀 나왔다?"…공효진→현아→민효린, 사진 한 장에 줄줄이 임신설[SC이슈]

5.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'EPL 0골-0도움' 비르츠, UCL에서는 다르다...음바페-귈러에 이어 최다 기회 창출 '3위'

2.

'왕의 귀환' 정지석 외인급 파괴력 대폭발...대한항공 개막전 승리, 조토 감독 데뷔승 [인천 현장]

3.

'역전 또 역전' 36득점 괴물 잠재우고 정관장 시즌 첫승…GS칼텍스 첫패[대전 리뷰]

4.

[현장인터뷰] 김효범 삼성 감독, "경기 운영에서 뒤졌다"

5.

초보 사령탑 양동근 현대모비스 감독, 절친 맞대결에서 삼성 김효범 감독 격파

스포츠 많이본뉴스
1.

'EPL 0골-0도움' 비르츠, UCL에서는 다르다...음바페-귈러에 이어 최다 기회 창출 '3위'

2.

'왕의 귀환' 정지석 외인급 파괴력 대폭발...대한항공 개막전 승리, 조토 감독 데뷔승 [인천 현장]

3.

'역전 또 역전' 36득점 괴물 잠재우고 정관장 시즌 첫승…GS칼텍스 첫패[대전 리뷰]

4.

[현장인터뷰] 김효범 삼성 감독, "경기 운영에서 뒤졌다"

5.

초보 사령탑 양동근 현대모비스 감독, 절친 맞대결에서 삼성 김효범 감독 격파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.