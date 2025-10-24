'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋은 경험하고 있습니다"

기사입력 2025-10-24 13:34


'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 포수 허인서가 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋…
2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 포수 마스크를 쓴 한화 허인서의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

[스포츠조선 이종서 기자] "실수 한 번 하니까 딱 정신이 들더라고요."

한화 이글스는 포스트시즌 엔트리에 포수 3명을 등록했다. 최재훈과 이재원, 그리고 허인서가 이름을 올렸다.

최재훈은 2008년 입단한 18년 차 포수. 이재원 역시 2006년 입단해 올해로 20년 차 시즌을 보냈다. 이들 모두 포스트시즌 경험도 풍부하다. 우승 반지도 있다.

반면, 올해로 4년 차인 허인서에게는 이번 포스트시즌이 첫 가을야구다.

2022년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 11순위)로 한화에 입단한 허인서는 2022년 1군에 8경기 나온 뒤 상무에서 병역을 마치고 2024년 7월 돌아왔다.

치열한 접전이 펼쳐진 플레이오프. 허인서도 한 차례 경험을 받았다. 2차전에서 1-5로 지고있던 8회초 시작과 함께 투입됐다. 박상원과 함께 호흡을 맞췄다


'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 1사 2루 허인서가 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
김지찬 타석에서 포일이 나오기도 했지만, 실점없이 이닝을 마쳤다. 9회초에는 이재현의 볼넷과 강민호에게 홈런이 나왔다. 그러나 9회말에는 하주석의 2루타에 이어 김재윤의 초구 슬라이더가 스트라이크존으로 들어오자 놓치지 않고 받아쳐 좌중간을 가르는 2루타를 쳤다.

허인서는 "처음 나갔을 때 긴장이 됐다. 그러나가 나가서 실수를 했는데 딱 정신이 들더라. 그 이후로 오히려 긴장이 풀리고 괜찮았다"고 했다.


삼성 마무리투수 김재윤을 상대로 적시타를 날린 순간은 앞으로의 가능성을 엿보게 했다. 허인서는 "팀이 지고 있는 상황이었다. 상대 팀 투수가 마무리투수였는데 그래도 내가 경기를 많이 안 나가서 상대도 적극적으로 들어올 거 같았다"라며 "운이 좋게 잘 맞았다"고 이야기했다.

포스트시즌을 앞두고 허인서는 "더 잘하려고 힘을 주기보다는 똑같이 하려고 한다. 나가면 경기가 무난하게 흘러가게 하는 게 목표"고 밝혔다. 그리고 첫 경기에서는 어느정도 목표를 달성했다.

이닝 교대 공을 받으며 그라운드 공기를 느끼는 것부터 더그아웃에서 응원하는 한 장면이 모두 허인서에게는 성장의 발판이 되고 있다. 허인서는 "포스트시즌에 나와 실수도 있었지만, 배울 수 있는 기회인 거 같다. 나에게는 좋은 경험이 되지 않을까 싶다"고 이야기했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 허인서, 최재훈이 경기를 준비하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

프랑스 명품 ‘지방시’ 가문 며느리 된 한국인..“사교계 최고 결혼식”

2.

'故신해철 위절제 수술' 의사, 다른 환자도 숨졌다…한달 간 6번 수술 비극(형수다2)

3.

[단독] 이정재 품 떠난 박소담, 안효섭과 인연 맺는다..더프레젠트컴퍼니行

4.

쯔양, 안경 악플 해명 중 불치병 고백 “망막색소변성증 앓고 있다”

5.

"외모를 XX처럼, YG서 성형 안 해줘"…박봄, 또 다시 YG 저격[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

미라클 삼성, 그 중심에 '70억 미운 오리→가을 백조' 최원태 있다…김영웅이 만든 기회, 오묘한 미소의 의미는 [PO포커스]

2.

SON 새 파트너 공식 입장 "손흥민 AC밀란 안 갑니다" ..."유니폼 잘 어울리지만 나랑 결승전 가야 해"

3.

'문동주 나올수 있나' '김서현 마무리 될까' 폰세 또 무너지면 쓸데없는 걱정된다. 4관왕 자존심 회복할까[PO 포커스]

4.

'김원형호' 새출발, 레전드도 돌아온다…수석코치·QC코치 합류

5.

[오피셜]코치 공백 생긴 SSG, 1622경기 베테랑 플레잉코치 카드 꺼냈다

스포츠 많이본뉴스
1.

미라클 삼성, 그 중심에 '70억 미운 오리→가을 백조' 최원태 있다…김영웅이 만든 기회, 오묘한 미소의 의미는 [PO포커스]

2.

SON 새 파트너 공식 입장 "손흥민 AC밀란 안 갑니다" ..."유니폼 잘 어울리지만 나랑 결승전 가야 해"

3.

'문동주 나올수 있나' '김서현 마무리 될까' 폰세 또 무너지면 쓸데없는 걱정된다. 4관왕 자존심 회복할까[PO 포커스]

4.

'김원형호' 새출발, 레전드도 돌아온다…수석코치·QC코치 합류

5.

[오피셜]코치 공백 생긴 SSG, 1622경기 베테랑 플레잉코치 카드 꺼냈다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.