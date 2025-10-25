"청라돔 시대 출발점"…신인 선수 감격했다, 구단 역사 당부한 '레전드'…

|
[스포츠조선 이종서 기자] "이런 행사 처음입니다."
이번 입단식에는 2026년 신인 선수 14명과 가족, 김재섭 대표이사·김재현 단장·추신수 보좌역·박정권 퓨처스감독 등 구단 주요 관계자들이 참석해 신인 선수들의 새로운 출발을 함께 축하했다.
행사는 오전 교육 프로그램을 시작으로 SSG퓨처스필드 투어, 공식 입단식, 환영 만찬 순으로 이어졌으며, 행사장에는 선수와 가족들이 편안한 분위기에서 프로그램에 집중할 수 있도록 커피차가 운영되는 등 세심한 배려가 더해졌다.
특히 올해는 SSG만의 특별한 '환영 선물 패키지'가 마련됐다. 구단은 환영의 의미로 ▲조선호텔 김치 구독권 ▲스타벅스 MD 세트 ▲이마트 피코크 세트 등으로 구성된 '신세계 유니버스 선물 패키지'를 전달하며 신인 선수들의 첫 출발을 응원했다.
투수 김민준은 "이렇게 공식적인 입단식 행사를 제대로 경험해본 건 오늘이 처음인 것 같다"며 "팀의 레전드인 김광현 선배님의 사인이 담긴 글러브를 선물받았는데, 평소 쉽게 뵙기 어려운 선배님이기도 해서 더욱 뜻깊었다. 좋은 기운을 받아 열심히 하겠다"며 소감을 전했다.
한편, 신인 선수들은 입단식을 마친 뒤 SSG퓨처스필드(강화) 훈련조에 합류해 기초체력과 몸 만들기를 중심으로 한 기초 강화 훈련을 시작할 예정이다.
