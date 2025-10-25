"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

최종수정 2025-10-25 15:46

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 투구하고 있는 한화 엄상백. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 권광민이 투수를 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 엄상백이 한국시리즈 엔트리에 탈락했다.

KBO는 25일 한화 이글스와 LG 트윈스의 한국시리즈 엔트리를 발표했다.

플레이오프에서 삼성 라이온즈를 시리즈 전적 3승2패로 잡은 한화는 엔트리에 변화를 뒀다.

투수진에 고민을 내비쳤던 가운데 엄상백이 엔트리에서 제외됐다. 엄상백은 플레이오프 2차전에 등판해 ⅔이닝 1안타(1홈런) 1볼넷 2탈삼진 2실점을 기록했다. 1-5로 지고 있던 9회 1사에 등판해 이재현에게 볼넷을 내준 뒤 김태훈을 삼진으로 잡았다. 이후 강민호에게 투런 홈런을 맞으며 2실점을 했다. 류지혁을 삼진 처리하며 이닝을 마쳤지만, 9회말 2점을 따라간 한화로서는 아쉬움이 남았던 순간이었다.

김경문 한화 감독은 이후 엄상백에 대한 질문에 "좋은 이야기만 하자"며 말을 아끼기도 했다. 결국 엄상백은 한국시리즈 엔트리에 제외됐다.

엄상백과 함께 대타 및 대주자로 나섰던 권광민도 엔트리에서 빠졌다.


"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 6회초 등판한 윤산흠이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 구원 등판해 추가 실점없이 이닝을 마친 김종수가 안도하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
한화는 마지막까지 고민하고 있던 우투수 김종수와 일본 미야자키 교육리그로 떠났던 윤산흠을 전격 엔트리에 합류하도록 했다. 윤산흠은 25일 오후 한국에 들어와 곧바로 선수단에 합류했다.

윤산흠은 올 시즌 상무에서 군 복무를 마치고 복귀해 12경기에서 16⅔이닝 평균자책점 3.78의 성적을 남겼다.


김종수는 올 시즌 '불펜 마당쇠' 역할을 하면서 63경기에서 출전해 4승5패 5홀드 평균자책점 3.25를 기록했다.

한편, 한화는 26일 열리는 한국 시리즈 1차전 선발투수로 문동주를 예고했다. LG는 앤더스 톨허스트를 내세웠다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그…
2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 임찬규, 박해민, 염경엽 감독과 한화 김경문 감독, 채은성, 정우주가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 기괴한 男스토커 음성 공개 “남자가 여자인 척..신고할 것”

2.

'쌍둥이 출산' 지소연, 갑작스러운 출혈에 병원行 "너무 많은 피에 어지러워"

3.

한가인, ♥연정훈 또 저격 "카메라 끄면 할 얘기 있어…답답하다"

4.

이요원 "♥사업가 남편, 조여정 소개로 만나...싸워서 장 따로 봐" ('살림남2')

5.

55세 김구라 ‘금·주식 대박’ 밝힌 속내…“전처 빚 17억 갚고 재테크”

스포츠 많이본뉴스
1.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

2.

'초유의 마이너스 승점 사태' 잉글랜드 158년 전통 클럽의 몰락…챔피언십 셰필드 웬즈데이, 재정난에 승점 삭감 징계로 '-6'

3.

7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

4.

'74.4% 우승확률' "체력고려" 톨허스트 vs "최고구위" 문동주, KS 1차전 선발 맞대결

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

스포츠 많이본뉴스
1.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

2.

'초유의 마이너스 승점 사태' 잉글랜드 158년 전통 클럽의 몰락…챔피언십 셰필드 웬즈데이, 재정난에 승점 삭감 징계로 '-6'

3.

7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

4.

'74.4% 우승확률' "체력고려" 톨허스트 vs "최고구위" 문동주, KS 1차전 선발 맞대결

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.