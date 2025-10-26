GG 안고 ML 입성 성공?…쉼없던 144G, "아쉬움 있지만, 후회는 …

|
[홍성=스포츠조선 이종서 기자] "저도 궁금하네요."
팀이 최하위로 마친 가운데 송성문도 잠시 휴식을 맞았다. 지난 25일 충남 홍성군 결성군 만해야구장에서 열린 '2025 제3회 홍성군과 함께하는 김태균 야구캠프'에 참가해 유소년 선수와 시간을 보냈다. 송성문은 "작년에도 (김)태균 선배님께서 불러주셨는데 대표팀 일정으로 못 왓었다. 올해 또 불러주셔서 좋은 마음으로 오게 됐다"고 했다.
올 시즌 이야기에 송성문은 "아쉬움은 있지만 후회는 없다. 한 시즌을 두고 아쉬움은 없을 수 있다. 그래도 후회없게 한 시즌인 거 같다"고 돌아봤다.
메이저리그 도전에 앞서 송성문은 또 하나의 소식을 기다리고 있다. 지난해 김도영(KIA)에 가로막혀 품지 못했던 골든글러브. 아직 수상 경력이 없는 송성문은 올해 유력한 수상 후보다.
송성문은 "이제 결과를 기다리고 있다. 올해는 그대로 기대를 해볼 수 있는 상황이라 작년보다는 나은 거 같다. 작년에는 전혀 기대할 수 없던 상황이었다"라고 웃었다.
송성문은 "어떤 평가가 나올까 궁금하다. 기대 반, 걱정 반이다. 사실 좋은 평가가 안 나온다면 내년에 (안)우진이도 오고 그러니 좋은 성적을 내기 위해 열심히 노력하면 될 거 같다"고 각오를 밝혔다.
홍성=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
