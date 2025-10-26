이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에 부활..."야마모토 투구 보았는가" 로버츠도 충격

기사입력 2025-10-26 20:37


이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
야마모토가 완투로 5대1 승리를 이끈 직후 3루수 맥스 먼시가 마지막 아웃카운트 공을 건네주고 있다. Imagn Images연합뉴스

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
LA 다저스 야마모토 요시노부가 힘차게 공을 뿌리고 있다. UPI연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]투수 최고 몸값에는 이유가 있다.

일본인 투수 야마모토 요시노부가 메이저리그 포스트시즌 역사에 한 페이지를 장식했다.

야마모토는 26일(이하 한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 월드시리즈 2차전에 선발로 등판해 9이닝 동안 토론토 블루제이스 타선을 4안타 1실점으로 틀어막는 '완투쇼'를 펼치며 5대1 승리를 이끌었다.

전날 1차전서 4대11로 대패해 기가 꺾였던 다저스는 원정 2경기를 1승1패로 마무리해 홀가분한 마음으로 LA를 향할 수 있게 됐다.

양 팀간 3,4,5차전은 28~30일 다저스타디움에서 펼쳐진다. 다저스는 3차전 타일러 글래스나우, 4차전 오타니 쇼헤이, 토론토는 3차전 맥스 슈어저, 4차전 셰인 비버를 각각 선발로 예고했다. 2-3-2 포맷의 포스트시즌 시리즈에서 첫 두 경기가 1승1패였던 48번 중 3차전을 잡은 팀이 시리즈를 가져간 것은 29번으로 60.4%에 달한다.


이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
야마모토 요시노부는 다저스 역사상 37년 만에 포스트시즌 2연속 완투를 했다. EPA연합뉴스
야마모토는 지난 15일 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전서 9이닝 3안타 1실점의 완투승을 거둬 2경기 연속 완투 행진을 이어갔다.

포스트시즌서 연속 경기 완투는 2001년 애리조나 다이아몬드백스 커트 실링(3연속 완투) 이후 24년 만이며, 포스트시즌 멀티 게임 완투는 2014년 샌프란시스코 자이언츠 매디슨 범가너(2회) 이후 11년 만의 기록이다. 다저스 투수가 포스트시즌 연속 경기 완투를 한 것은 1988년 오렐 허샤이저(3연속 완투) 이후 37년 만이다.

야마모토는 이번 포스트시즌 4경기에서 3승1패, 평균자책점 1.57을 마크했다. 28⅔이닝을 던져 17안타와 4볼넷을 내주고 삼진 26개를 잡아냈다. 피안타율 0.165, WHIP 0.73. 다저스가 그에게 투자한 12년 3억2500만달러(약 4679억원)를 벌써 회수했다는 평가가 지나치지 않다.


이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
야마모토 요시노부가 완투승을 거두자 테오스카 에르난데스가 격한 포옹을 건네며 축하해주고 있다. AFP연합뉴스

야마모토는 경기 후 "오늘 우리는 반드시 이겨야 했다. 그래서 정말 열심히 던졌다"며 "경기를 침착하게 이끌어가려 했다. 그러나 월드시리즈다. 초반에 좀 긴장했다. 이닝이 흐를수록 마음을 가다듬고 적응해 나갔다"고 밝혔다. 다저스는 전날 블레이크 스넬에 이어 등판한 불펜진이 무너지는 바람에 이날은 야마모토의 '이닝 이터' 능력이 요구됐는데 완투를 해 불펜을 전혀 쓰지 않았다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "야마모토가 던지는 걸 보지 않았는가. 그가 선발등판하면 경기를 끝낼 것이라는 기대감은 일종의 고전이 됐다. 내가 허락하는 한 그는 끝까지 간다"며 절대적 신뢰를 내비쳤다.


이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
데이브 로버츠 감독이 6회 도중 블레이크 스넬과 장난을 치며 웃고 있다. AP연합뉴스

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
야마모토 요시노부가 완투로 5대1 승리를 이끈 뒤 포수 윌 스미스와 포옹하고 있다. EPA연합뉴스
초반에는 다소 불안했다. 1회말 선두 조지 스프링어에 좌측 2루타, 네이선 루카스에 좌전안타를 맞고 무사 1,3루의 위기에 몰린 야마모토는 블라디미르 게레로 주니어를 한복판으로 떨어지는 커브로 헛스윙 삼진, 알레한드로 커크를 1루수 직선아웃, 돌튼 바쇼를 루킹 삼진으로 각각 돌려세우며 안정을 찾았다.

2회에는 선두 어니 클레멘트의 내야 플라이를 1루수 프레디 프리먼이 실책성 포구로 내야안타를 만들어줬지만, 후속 세 타자를 범타로 막아 무실점으로 넘겼다.

그러나 1-0으로 앞선 3회 동점을 허용했다. 선두 스프링어의 팔꿈치를 맞힌 야마모토는 루카스를 삼진으로 잡은 뒤 게레로에 좌측 펜스를 때리는 안타를 얻어맞아 1사 1,3루에 몰렸다. 이어 커크에 중견수 희생플라이를 허용해 1-1이 됐다.

그러나 야마모토는 4회부터 9회까지 6이닝 연속 삼자범퇴로 토론토 타선을 압도하며 완투를 완성했다. 3회 커크부터 따지면 20타자 연속 범타 처리였다.

야마모토는 9회말 마지막 타자 바쇼를 3루수 플라이로 처리, 완투를 달성한 직후 포수 윌 스미스와 포옹을 나눴다. 이어 선수들과 승리 세리머니를 하기 위해 다시 마운드로 올라가자 3루수 맥스 먼시가 다가와 마지막 아웃 공을 그의 글러브에 건네줬다. 다저스 구단 뿐만 아니라 야마모토 개인에 영원히 기억될 경기기 때문이었다.

포스트시즌 역사상 20타자 이상을 연속 범타 처리하며 경기를 끝낸 투수는 1915년 더치 레너드, 1926년 그로버 클리블랜드 알렉산더, 1956년 돈 라슨에 이어 야마모토가 4번째다. 전설의 반열에 포함해도 손색없다.


이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에…
윌 스미스가 7회초 솔로홈런을 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스
다저스는 1-1 균형이 이어지던 7회초 윌 스미스와 맥스 먼시의 솔로포 두 방으로 3-1로 앞선 뒤 8회에는 1사 만루서 상대 마무리 제프 호프먼의 폭투, 스미스의 유격수 땅볼로 2점을 보태 5-1로 점수차를 벌렸다.

존 슈나이더 토론토 감독은 "거침 없는 너무도 인상적인 피칭이었다. 우리가 그를 공략하는 건 어려웠다. 스트라이크존을 지배했고, 스플리터는 몸쪽과 바깥쪽을 찔렀다. 정말 훌륭한 피칭이었다"며 혀를 내둘렀다.

105개의 공을 던진 야마모토는 30%(56 스윙 중 17헛스윙)의 헛스윙률을 이끌었고, 25개를 던진 직구는 최고 97.9마일, 평균 96.2마일의 스피드를 나타냈다. 주무기인 스플리터를 34개 던졌고, 커브는 23개를 구사해 42%의 헛스윙률을 나타냈다. 6가지 구종 가운데 버릴 것이 하나도 없었다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

설운도 아들, 母 운영 카페서 연예인 모임 "건물주 아들"

2.

'49세 새신랑' 김종국, 결혼 후 확 달라졌다 "이게 가장의 무게" ('런닝맨')

3.

'24억 건물주' 권은비, 성수동 카페 대박났다더니 "오빠 결혼식 비용 전액 부담"

4.

정혜영, 션♥에 유일한 불만 "주방 일 아예 안 해, 아들은 그러지 말길"

5.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 우승 73.2%…'LG 킬러' 류현진-'깜짝 카드' 임찬규, 2차전 국내 에이스 대격돌 성사 [KS2]

2.

'팀 옮긴 보람 있네' 역대 8호! 김희진 600블로킹 달성…수원 코트에 '활력' 불어넣었다 [수원레코드]

3.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

4.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

5.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 우승 73.2%…'LG 킬러' 류현진-'깜짝 카드' 임찬규, 2차전 국내 에이스 대격돌 성사 [KS2]

2.

'팀 옮긴 보람 있네' 역대 8호! 김희진 600블로킹 달성…수원 코트에 '활력' 불어넣었다 [수원레코드]

3.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

4.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

5.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.