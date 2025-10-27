'로버츠 깜짝 예고' 눈 멍든 김혜성, 드디어 보상 받나…다저스 '9푼 타자' 치울 구상 중

왼쪽 눈 쪽이 멍든 LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] 김혜성(LA 다저스)이 드디어 기다린 시간의 보상을 받을까. 어쩌면 메이저리그 포스트시즌 첫 출전 기회를 잡을 가능성이 생겼다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 27일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 진행한 기자회견에서 라인업에 변화를 줄 수 있다고 밝혔다. 라인업에서 지울 0순위는 중견수 앤디 파헤스다. 파헤스는 올해 포스트시즌 12경기에서 타율 0.093(43타수 4안타), 1타점, 2득점에 그치고 있다. 단기전은 수비가 중요해 남겨둔다고 쳐도 타격으로는 전혀 도움이 안 되는 수준이니 심각하다.

9푼 타자를 방치할 만큼 나머지 타자들의 타격 컨디션이 좋은 것도 아니다. 다저스 상위 타선인 1번 오타니 쇼헤이, 2번 무키 베츠, 3번 프레디 프리먼까지 셋이 합쳐서 내셔널리그 디비전시리즈부터 월드시리즈 2차전까지 타율 0.198, OPS 0.716에 그쳤다.

9번타자 파헤스부터 3번까지 거의 타격에 불이 붙지 않으니 공격 흐름이 매우 답답하다. 다저스 선발진이 워낙 강한 덕분에 적은 점수를 뽑은 경기에서도 승수를 쌓아 월드시리즈에 진출했지만, 파헤스에게 계속 기회를 주는 것은 분명 의아한 대목이다.

파헤스는 지난 26일 토론토 블루제이스와 월드시리즈 2차전에서 추가점의 발판이 되는 안타 하나를 치긴 했지만, 이 안타 하나가 앞선 부진을 덮을 정도는 아니었다.

로버츠 감독은 "여전히 (파헤스 교체를) 고민 중이다. 파헤스가 지금 정신적, 육체적으로 어떤 상태인지 파악하는 게 급선무인 것 같다. 다른 옵션을 고려하고 있다. 그러니 고민 중이라고 해야 할 것 같다"고 이야기했다.


훈련하는 LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

국내 야구팬들은 김혜성의 출전을 기다릴 듯하다. 김혜성은 와일드카드 시리즈부터 월드시리즈까지 꾸준히 로스터에 살아남는 끈질긴 생존력을 보여줬는데, 아직 단 한 타석도 나서지 못했다. 수비 기회도 한번도 없었다. 지난 10일 필라델피아 필리스와 디비전시리즈 4차전 1-1로 맞선 연장 11회말 대주자로 출전해 끝내기 득점을 기록한 게 유일한 활약상이다.

김혜성의 주 포지션은 2루수다. 정규시즌에 2루수와 외야수를 병행하긴 했지만, 월드시리즈라는 큰 무대에서 센터라인을 잡아야 하는 중견수를 신인급인 김혜성이 맡을지는 의문이다.


김혜성은 월드시리즈를 앞두고 언제 올지 모를 기회를 대비하며 타격 훈련을 하다 파울 타구에 왼쪽 눈 부위를 맞아 멍이 드는 바람에 걱정을 샀다. 그래도 한번은 배트와 글러브를 들어야 눈에 멍든 보람이 있지 않을까.

야속하게도 MLB.com은 파헤스의 대체자로 김혜성을 언급하진 않았다. 에드먼 탓이다. 에드먼이 중견수로 뛰면 김혜성을 2루수로 넣으면 되는데, 이 조합을 실행할 수가 없다.

MLB.com은 '가장 이상적인 대안은 에드먼이 중견수로 들어가는 것인데, 에드먼은 발목 부상을 안고 있어 내야수로 출전 범위가 제한되고 있다. 이로 인해 로버츠의 손이 묶였다'고 설명했다.

에드먼은 이번 포스트시즌 11경기에서 타율 0.262(42타수 11안타), 2홈런, 6타점으로 활약했다. 에드먼은 지난해 내셔널리그 챔피언십시리즈 MVP이기도 하다. 가을에 강한 타자를 뺄 수는 없다.

MLB.com은 파헤스를 대체할 중견수로 알렉스 콜과 엔리케 에르난데스를 꼽았다.

만에 하나 김혜성에게 기회가 온다면, 김혜성은 조금 더 떳떳하게 한국인 선수 역대 2번째로 월드시리즈 반지를 꿈꾸게 된다. 역대 최초는 2001년 애리조나 다이아몬드백스의 우승을 이끈 투수 김병현이다.


김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

