1위 결정전도 삭제→'월클' 상대 홈런까지…"우주의 기운이 왔다" 안방마…

[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "우주의 기운이 왔다."
3회말에는 달아나는 한 방을 만들었다. 5-4에서 류현진의 체인지업이 가운데로 몰리자 이를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 비거리 120m의 홈런.
박동원의 맹타로 초반 분위기를 끌고온 LG는 13대5로 승리하며 1차전에 이어 2차전 승리까지 가지고 왔다.
염경엽 LG 감독은 경기를 앞두고 "류현진은 우타자 상대로 던지는 체인지업이 좋다. 낮은 체인지업 공략이 중요하다"고 강조했다. 박동원의 안타와 홈런 모두 류현진의 체인지업을 공략한 것. 염 감독은 "체인지업을 생각해야 한다고 했는데 정말 그걸 생각했더라"고 칭찬했다.
류현진의 체인지업을 공략했던 부분에 대해서는 "(체인지업을) 생각하고 있었다. 체인지업 노려도 실투가 온다는 보장이 없다. 운이 따른 거 같다"라며 "류현진 선배님은 월드시리즈에서도 던진 대한민국 야구 역사상 최고의 투수라고 생각한다. 커맨드도 좋다. 하루에 실투 하나 있을까 하는데 이를 놓치면 못친다고 생각해야 한다. 우주의 기운이 온 거 같다고 생각한다"고 웃었다.
한화는 3차전 선발투수로 코디 폰세를 예고했다. 올 시즌 17승1패 평균자책점 1.89 탈삼진 252개를 기록하며 투수 4관왕(다승 승률 평균자책점 탈삼진)을 달성했다.
폰세를 상대로도 '우주의 기운'이 올까. 박 동원은 "이미 왔다. 솔직히 1위 결정전을 할 줄 알았는데 안했다. 우주의 기운이 이미 우리에게 온 거 같다"며 2년 만에 통합 우승을 기대했다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
