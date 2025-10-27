정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡았다 [KS2]

기사입력 2025-10-28 05:28


정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 우승 트로피에 LG 트윈스를 이제 써도 될까.

LG 는 27일 서울 잠실구장에서 열린 포스트시즌 한국시리즈 2차전에서 13대5로 승리했다.

1차전 승리에 이어 2차전까지 승리한 LG는 남은 5경기에서 2승을 거두면 2년 만에 한국시리즈 우승에 성공한다.

1차전을 8대2로 잡은 LG는 2차전에서는 확실한 힘의 차이를 느끼게 했다. 초반 분위기는 한화가 가지고 가는 듯 했다. 임찬규를 상대로 1회초 문현빈과 노시환이 '백투백 홈런'을 치는 등 4-0으로 리드를 잡았다.

LG 역전은 1이닝이면 충분했다. 2회말 김현수와 문보경의 안타, 오지환의 볼넷으로 만루를 만든 LG는 박동원과 구본혁의 2타점 적시타 행진으로 4-4 동점을 만들었다. 이후 박해민의 희생번트로 1사 2루를 만든 뒤 홍창기가 역전 적시타를 때려냈다.

분위기를 탄 LG는 3회말 문보경의 안타에 이어 박동원의 투런 홈런이 이어졌다. 4회초 1실점을 했지만, 4회말 만루에서 문보경의 싹쓸이 2루타가 터지면서 승부에 쐐기를 박았다.

7회 상대 실책으로 한 점을 더한 LG는 8회말 문보경의 투런 홈런까지 나오면서 한화의 추격 희망을 완전히 끊어냈다.


정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 만루 LG 박동원 적시타 때 득점한 주자들이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
임찬규는 3⅓이닝 5실점(4자책)으로 부진했지만 김영우(⅓이닝 무실점)-김진성(1⅓이닝 무실점)-송승기(2이닝 무실점)-함덕주(1이닝 무실점)-이정용(1이닝 무실점)이 차례로 올라와 승리를 지켜냈다.


경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "1회 4점 줘서 끌려가는 경기였는데 2회 5점을 뽑아 여유를 가질 수 있었다. 박동원의 2타점, 구본혁의 2타점 홍창기의 역전타 등 빅이닝이 나와 전체적으로 경기 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었다. 이후 추가점이 필요했는데 (박)동원이가 투런 홈런을 쳤고, (문)보경이가 2아웃에서 3타점 2루타를 치면서 이길 수 있었다"라며 "타선이 터지면서 중간 투수들을 편하게 해줬다. 이번 시리즈를 시작하면서 가장 불안한게 중간이었는데 중간투수에게 여유를 만들어줘서 중간 투수들에게 자신감을 줬다. 남은 시리즈에도 좋은 영향을 줄 거 같다"고 밝혔다.

역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다. 정규리그 1위팀이 2연승했을 경우는 13번 모두 우승을 해 100%를 기록하고 있다. 한화로서는 0%의 확률을 뒤집어야 한다.

LG는 우승에 성큼 다가갔다.
역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다.

그러나 정규시즌 1위팀이 2연승 했을 때는 이야기가 달라진다. 정규시즌 1위팀이 한국시리즈 2연승을 한 경우는 13차례가 있었고, 모두 우승을 했다. 확률 100%.


정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 선수들이 미팅을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
염 감독은 확률 이야기에 "오늘로 또 끝났다. 선수들에게 강조하는게 1승, 1승은 그날로 끝난 거다. 같은 선상에서 시작하는 기분으로 다음 경기를 시작하자고 한다. 0대0이라는 생각으로 3차전을 준비할 것이다. 1승, 1승을 해서 4승하는게 중요하다"고 밝혔다.

한화는 29일 홈인 대전 한화생명볼파크에서 반격을 준비한다. 선발투수는 코디 폰세가 나선다. 김경문 한화 감독은 "한국시리즈다운 점수가 나오고 박진감이 넘쳐야하는데 점수가 어제 오늘 팬들에게 죄송하다"라며 "3차전 가서 반격할 기회를 가지도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.