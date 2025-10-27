정규시즌 1위 이러니 해야한다…고작 2승? LG, 우승 100% 확률 잡…

|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 우승 트로피에 LG 트윈스를 이제 써도 될까.
1차전을 8대2로 잡은 LG는 2차전에서는 확실한 힘의 차이를 느끼게 했다. 초반 분위기는 한화가 가지고 가는 듯 했다. 임찬규를 상대로 1회초 문현빈과 노시환이 '백투백 홈런'을 치는 등 4-0으로 리드를 잡았다.
LG 역전은 1이닝이면 충분했다. 2회말 김현수와 문보경의 안타, 오지환의 볼넷으로 만루를 만든 LG는 박동원과 구본혁의 2타점 적시타 행진으로 4-4 동점을 만들었다. 이후 박해민의 희생번트로 1사 2루를 만든 뒤 홍창기가 역전 적시타를 때려냈다.
7회 상대 실책으로 한 점을 더한 LG는 8회말 문보경의 투런 홈런까지 나오면서 한화의 추격 희망을 완전히 끊어냈다.
경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "1회 4점 줘서 끌려가는 경기였는데 2회 5점을 뽑아 여유를 가질 수 있었다. 박동원의 2타점, 구본혁의 2타점 홍창기의 역전타 등 빅이닝이 나와 전체적으로 경기 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었다. 이후 추가점이 필요했는데 (박)동원이가 투런 홈런을 쳤고, (문)보경이가 2아웃에서 3타점 2루타를 치면서 이길 수 있었다"라며 "타선이 터지면서 중간 투수들을 편하게 해줬다. 이번 시리즈를 시작하면서 가장 불안한게 중간이었는데 중간투수에게 여유를 만들어줘서 중간 투수들에게 자신감을 줬다. 남은 시리즈에도 좋은 영향을 줄 거 같다"고 밝혔다.
역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다. 정규리그 1위팀이 2연승했을 경우는 13번 모두 우승을 해 100%를 기록하고 있다. 한화로서는 0%의 확률을 뒤집어야 한다.
한화는 29일 홈인 대전 한화생명볼파크에서 반격을 준비한다. 선발투수는 코디 폰세가 나선다. 김경문 한화 감독은 "한국시리즈다운 점수가 나오고 박진감이 넘쳐야하는데 점수가 어제 오늘 팬들에게 죄송하다"라며 "3차전 가서 반격할 기회를 가지도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
