'형, 나 못 믿어요?' 최원영 타구까지 낚아챈 박해민, 어쩔 수 없는 수비 본능에 머쓱한 미소[잠실 현장]

'이건 내가 잡을 공인데' 좌익수 앞까지 달려나온 박해민의 수비본능에 최원영 당황?

'집중하다 보니 그만...' 자신도 모른 수비본능에 머쓱한 미소를 지은 박해민. 잠실=허상욱 기자

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] '형 나 못믿어요?' '집중하다보니 그만...'

LG 중견수 박해민이 좌익수 최원영이 잡아야 할 타구까지 걷어내는 집중력을 선보인 후 머쓱한 미소를 지었다.

27일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전, LG는 1회초 문현빈과 노시환에게 백투백 홈런을 내주며 0대4로 뒤졌다. 하지만 2회말 무사 만루 상황에서 터진 박동원의 2타점 2루타와 구본혁의 2타점 적시타로 4대4 동점을 만들었고, 홍창기의 적시타로 경기를 뒤집어 5대4로 앞서 나갔다.

3회말 박동원이 2사 1루 상황 투런포를 날려 7대4로 앞서나간 LG는 4회말 2사 만루에 터진 문보경의 싹쓸이 3타점 2루타로 10대5로 점수차를 벌려 승기를 굳혔다.


7회초 2사 좌익수 방면으로 떠오른 노시환의 타구를 쫓는 박해민

중견수 위치에서 좌익수까지 이동한 박해민이 타구를 잡아내고
LG가 10대5로 리드한 7회초 2사, 송승기의 투구를 받아친 노시환의 타구가 높게 떠올랐다. 배트에 먹힌 타구는 포물선을 그리며 좌익수 방면으로 향했고 최원영이 타구를 잡기 위해 발걸음을 옮겼다.

그때 타구에 집중하던 박해민이 재빨리 다가와 공을 글러브에 담아냈다. 최원영은 박해민이 다가오는 것을 느낀 듯 뒤로 물러나며 충돌을 피했다.


좌익수 위치까지 이동한 박해민
최원영이 충분히 잡을 수 있는 타구였지만, 박해민의 어쩔 수 없는 수비 본능이 발동한 순간이었다. 자신도 모르게 움직여 타구를 잡아낸 박해민은 뒤에 서 있던 최원영을 발견한 후 미안한 듯 머쓱한 미소를 지으며 더그아웃으로 향했다.


뒤에 있던 최원영을 발견한 박해민

자신도 모르게 나온 수비본능

'형 나 못믿는거 아니지?' 멋쩍은 최원영과 그의 어깨를 툭 치며 미소짓는 박해민

그 모든 것을 지켜본 문보경, 민망했던 박해민의 미소
LG는 7회말 오지환의 2루타에 이은 노시환의 1루 악송구로 한점을 추가했고 8회말 문보경의 투런포로 13대5로 점수차를 벌리며 경기를 승리로 끝냈다.

