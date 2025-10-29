'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

기사입력 2025-10-29 05:22


'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다
고영민 코치-조재영 코치. 스포츠조선DB

[스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈가 코치를 맞바꾼다.

롯데와 KIA가 2026년 시즌 준비에 바쁜 시간을 보내고 있다.

롯데는 정규시즌을 7위(66승6무72패)로 마치며 8년 연속 가을야구 진출이 좌절됐다. 8월초까지 안정적으로 3위 이상을 바라보는 입장이었지만, 12연패에 빠지는 등 부진이 이어졌고, 끝내 반등에 실패했다.

KIA 역시 올 시즌을 일찍 마쳤다. 지난해 통합우승을 달성했지만, 올 시즌 줄부상에 시름하면서 결국 8위(65승4무75패)로 시즌이 끝났다.

가을야구 진출에 실패한 롯데와 KIA는 빠르게 내년 시즌 구상에 돌입했다. 코치진에도 상당수 변화가 생길 예정이다. 공교롭게도 롯데와 KIA의 3루 코치가 옷을 맞바꿔 입게 됐다.

롯데는 고영민 작전·주루 코치가 팀을 떠났고, KIA 조재영 코치 역시 팀을 나오게 됐다. 롯데는 조 코치에게, KIA는 고 코치에게 영입 의사를 전달했고, 이들 모두 수락한 것으로 알려졌다.


'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다
롯데 고영민 코치. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.03.13/
고 코치는 2002년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 9순위)로 두산 베어스 유니폼을 입고 프로에 데뷔했다. '2익수(2루수+우익수)'라는 별명이 붙을 정도로 넓은 수비 범위를 자랑했고, 통산 879경기에 나와 타율 2할5푼2리 46홈런 133도루 장타율 0.368 출루율 0.400의 성적을 남겼다.

은퇴 이후에는 KT 위즈와 두산 베어스에서 코치를 했다. 특히 2019년에는 김태형 감독과 함께 두산의 우승을 함께 일궈내기도 했다. 2023년까지 두산에서 지도자 생활을 하다가 2024년 김태형 감독 부임과 함께 롯데로 팀을 옮기게 됐다.


'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다
KIA 조재영 코치. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.02/

조 코치는 1999년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 15순위)로 LG 트윈스 유니폼을 입었다. 신일고 재학 시절 유망주로 이름을 날렸지만, 프로에서는 꽃을 피우지 못했다. 1군 14경기 출전에 그쳤고, 2003년까지 현역 생활을 했다.

약 10여년 간 프로 현장에서 떨어져 있던 그는 2015년 넥센 히어로즈 육성군 코치로 돌아왔다. 이후 2021년까지 히어로즈에서 코치를 했던 그는 2022년부터는 KIA에서 작전 주루를 담당했다. 지난해 KIA의 통합 우승에 힘을 보태는 등 지도자로서 성과를 남겼다.

한편, 롯데와 KIA 모두 일본에서 마무리캠프를 진행한다. 롯데는 2일부터 미야자키에서 마무리캠프를 열고. KIA 역시 3일부터 오키나와로 마무리캠프를 떠난다.

롯데와 KIA는 마무리캠프 전까지 빠른 시일내로 코치진 구성을 완료한다는 계획이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

3.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

4.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

3.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

4.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.