"내 인생 처음이자 마지막…기회 왔을 때 잡아라" 레전드가 전하는 당부,…

[스포츠조선 이종서 기자] "나같이 후회하는 선수로 남지 말았으면 좋겠다."
자신의 이름을 내건 유소년 야구캠프를 준비하던 차라 바쁜 시기였지만, 한화의 한국시리즈 소식은 피로를 날리기에 충분했다
김 위원은 "(한국시리즈 진출은) 정말 축하할 일"이라며 "포스트시즌에 들어갔을 때에는 우려도 됐었다. 경험이 없는 젊은 선수가 많았다. 팀 전력이 탄탄하다고 해도 큰 경기 경험은 무시할 수 없어서 우려하는 부분이 없지 않아 있었다. 그래도 막상 뚜껑을 열고나니 주눅이 드는 부분이 없이 잘해줘서 팀의 전 선배로서 뿌듯하다"고 했다.
김 위원은 "2006년 준우승을 했을 때는 나이가 어렸다. 지금 주축으로 활약하는 노시환이나 문현빈 정도였는데 지금 돌이켜보면 한국시리즈 우승에 대한 간절함이 덜했던 거 같다. 계속해서 포스트시즌에 나가고 그랬으니 다음에 기회가 올 거라는 생각을 했다. 그런데 그 한국시리즈가 내 인생의 첫 번째이자 마지막 한국시리즈였다"고 이야기했다.
김 위원은 이어 "뒤늦게 기회가 왔을 때 잡아야 한다는 걸 깨달았다. 우승할 기회가 왔으니 나같이 후회하는 선수로 남지 않았으면 좋겠다. 이번 기회를 잘 잡고, 우승이라는 커리어를 완성하길 바라겠다"고 당부했다.
김 위원의 진심 가득한 당부가 있었지만, 한화는 잠실에서 열린 한국시리즈 1,2차전을 모두 패배했다. 김 위원은 시리즈를 앞두고 "선발 로테이션이 꼬였다. 폰세와 와이스가 (플레이오프 5차전 등판으로) 한국시리즈 1~2차전에서 나오지 못하는 게 크다"고 우려했다. 결국 1차전 선발 문동주와 2차전 선발 류현진이 모두 흔들리면서 한화로서는 경기가 어렵게 풀렸다.
역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다. 이 중 정규리그 1위팀이 2연승했을 때에는 100%(13번 중 13번)이다.
홈으로 돌아온 한화는 0%라는 불리한 확률 속에서 '기적'을 꿈꿔야 한다. 현실적으로 쉽지 않은 길이다. 그러나 '레전드'의 당부처럼 어쩌면 다시 찾아오지 않을 기회다. 한화 선수들이 곱씹어야할 허무하게 날리면 안 될 시간이기도 하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
