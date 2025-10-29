"내 인생 처음이자 마지막…기회 왔을 때 잡아라" 레전드가 전하는 당부, 이제 0%의 기적에 도전한다

기사입력 2025-10-29


2021 KBO리그 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기가 29일 대전 한화생명이글스파크에서 열렸다. 한화 김태균이 올드 유니폼을 입은 체 선수들과 인사를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2021.05.29/

27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 패한 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

[스포츠조선 이종서 기자] "나같이 후회하는 선수로 남지 말았으면 좋겠다."

한국 시리즈가 열리기 하루 전인 25일. 김태균 KBSN해설위원 입가에는 미소가 번졌다. 현역 시절 김 위원이 활약한 한화 이글스가 한국시리즈에 진출했기 때문. 정규시즌을 2위로 마치며 플레이오프에 진출한 한화는 삼성 라이온즈를 꺾고 한국시리즈 진출 티켓을 잡았다. 한화의 한국시리즈 진출은 2006년 이후 19년 만.

김 위원은 한화의 레전드다. 2001년 데뷔해 2020년까지 통산 2014경기에 출전해 타율 3할2푼 311홈런 1358타점 1024득점 OPS(장타율+출루율) 0.937로 경이로운 활약을 펼쳤고, 한화는 현역 시절 김 위원의 등번호인 52번을 영구결번으로 지정했다.

자신의 이름을 내건 유소년 야구캠프를 준비하던 차라 바쁜 시기였지만, 한화의 한국시리즈 소식은 피로를 날리기에 충분했다

김 위원은 "(한국시리즈 진출은) 정말 축하할 일"이라며 "포스트시즌에 들어갔을 때에는 우려도 됐었다. 경험이 없는 젊은 선수가 많았다. 팀 전력이 탄탄하다고 해도 큰 경기 경험은 무시할 수 없어서 우려하는 부분이 없지 않아 있었다. 그래도 막상 뚜껑을 열고나니 주눅이 드는 부분이 없이 잘해줘서 팀의 전 선배로서 뿌듯하다"고 했다.


2006년 플레이오프 MVP에 선정된 김태균. 스포츠조선DB

2018 KBO리그 두산베어스와 2018 KBO 포스트시즌 준플레이오프 3차전 한화이글스와 넥센히어로즈의 경기가 22일 서울 고척스카이돔에서 열렸다. MVP 김태균. 스포츠조선DB
동시에 당부의 말을 남겼다. 화려한 현역 시절을 보냈지만, 김 위원은 우승반지가 없다. 한국시리즈 진출 경험은 2006년이 유일하다. 2007년 플레이오프에 나갔지만, 두산에 3전패로 끝났다. 2008~2017년은 '암흑기'로 가을야구에 진출하지 못했다. 2018년 3위로 준플레이오프에 진출했지만, 넥센(현 키움)에 1승3패로 패배해 업셋을 당했다.

김 위원은 "2006년 준우승을 했을 때는 나이가 어렸다. 지금 주축으로 활약하는 노시환이나 문현빈 정도였는데 지금 돌이켜보면 한국시리즈 우승에 대한 간절함이 덜했던 거 같다. 계속해서 포스트시즌에 나가고 그랬으니 다음에 기회가 올 거라는 생각을 했다. 그런데 그 한국시리즈가 내 인생의 첫 번째이자 마지막 한국시리즈였다"고 이야기했다.

김 위원은 이어 "뒤늦게 기회가 왔을 때 잡아야 한다는 걸 깨달았다. 우승할 기회가 왔으니 나같이 후회하는 선수로 남지 않았으면 좋겠다. 이번 기회를 잘 잡고, 우승이라는 커리어를 완성하길 바라겠다"고 당부했다.


김 위원의 진심 가득한 당부가 있었지만, 한화는 잠실에서 열린 한국시리즈 1,2차전을 모두 패배했다. 김 위원은 시리즈를 앞두고 "선발 로테이션이 꼬였다. 폰세와 와이스가 (플레이오프 5차전 등판으로) 한국시리즈 1~2차전에서 나오지 못하는 게 크다"고 우려했다. 결국 1차전 선발 문동주와 2차전 선발 류현진이 모두 흔들리면서 한화로서는 경기가 어렵게 풀렸다.

역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다. 이 중 정규리그 1위팀이 2연승했을 때에는 100%(13번 중 13번)이다.

홈으로 돌아온 한화는 0%라는 불리한 확률 속에서 '기적'을 꿈꿔야 한다. 현실적으로 쉽지 않은 길이다. 그러나 '레전드'의 당부처럼 어쩌면 다시 찾아오지 않을 기회다. 한화 선수들이 곱씹어야할 허무하게 날리면 안 될 시간이기도 하다.
이종서 기자


2021 KBO리그 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기가 29일 대전 한화생명이글스파크에서 열렸다. 경기 종료 뒤 진행된 은퇴식에서 김태균이 은퇴사를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2021.05.29/

