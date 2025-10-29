충격의 2연패, 그래도 적중한 사령탑의 촉…"3차전에도 나올 가능성 높다" 반격 실마리 될까

기사입력 2025-10-29 11:11


충격의 2연패, 그래도 적중한 사령탑의 촉…"3차전에도 나올 가능성 높다…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 1회초 무사 황영묵이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

[스포츠조선 이종서 기자] 승리는 안기지 못했지만, 일단 가능성을 엿보게 했다. 사령탑은 더 커진 기대를 내비쳤다.

황영묵(26·한화 이글스)은 지난 27일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 포스트시즌 한국시리즈 2차전에 2루수 겸 1번타자로 선발 출전했다.

한화로서는 깜짝 카드를 꺼내들었다. 플레이오프부터 포스트시즌을 진행하면서 한화의 선발 리드오프는 손아섭이었다. 지난 7월말 트레이드로 NC에서 영입해 '우승 청부사'로 기대를 모았다.

손아섭은 플레이오프에서 2할6푼3리를 기록했다. 1차전에서는 2안타를 친 뒤 3경기에서 주춤했다. 마지막 5차전에서 2안타로 좋은 감을 보여줬고, 한국시리즈 1차전에서도 첫 타석에 안타를 쳤다. 그러나 이후 타석에서 삼진 2개를 당하는 등 추가로 안타를 생산하지 못했다.

2차전 반드시 반격이 필요했던 한화는 라인업을 손질했다. LG 선발투수 맞춤형으로 구성했다.


충격의 2연패, 그래도 적중한 사령탑의 촉…"3차전에도 나올 가능성 높다…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 한화 황영묵이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
LG 선발 투수는 임찬규. 올 시즌 27경기에서 11승7패 평균자책점 3.03을 기록했다. 한화를 상대로 5경기에서 2승1패 평균자책점 1.59로 강한 모습을 보였다. 황영묵은 올시즌 임찬규를 상대로 9차례 만나 2차례 안타를 때려냈다.

김 감독은 "원정에서는 점수를 내야 한다. (황)영묵이가 찬규를 상대로 공략을 잘했다. 그래서 타순에 변화를 줬다"고 설명했다.

황영묵은 "밥상을 잘 차릴 수 있도록 노력하겠다"라며 각오를 밝혔다.


리드오프 황영묵 카드는 적중했다. 첫 타석에서 임찬규의 초구 직구를 받아쳐 안타를 슌려냈다. 문현빈의 투런 홈런까지 이어지면서 득점에도 성공했다.

2회에는 유격수 땅볼로 돌아섰지만, 4회 1사 1,2루에는 볼넷을 골라내면서 만루로 찬스를 이었다. 결국 임찬규는 강판. 이후 한화는 문현빈의 밀어내기 득점으로 또 한 번 점수를 낼 수 있었다.


충격의 2연패, 그래도 적중한 사령탑의 촉…"3차전에도 나올 가능성 높다…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 5회말 한화 2루수 황영묵이 LG 구본혁의 땅볼타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/
수비에서도 좋은 모습이 이어졌다. 5회말 1사에서 구본혁의 타구를 백핸드로 잡아내 뒤 역동작 상황에서 정확하게 1루로 송구하며 아웃카운트를 이끌어냈다.

생애 첫 한국시리즈 무대에서 완벽하게 제 역할을 하며 사령탑의 눈이 틀리지 않았음을 증명했다.

김 감독은 "자기 역할을 충분히 잘했다"라며 "3차전에도 나올 가능성이 높다"고 밝혔다.

한화는 홈인 대전으로 이동해 3~5차전을 치른다. 3차전 LG 선발투수는 손주영. 임찬규가 우완 투수지만, 손주영은 좌완투수다. 황영묵은 "우완 정통파 투수에게 강점이 있다"고 말했다. 그러나 감이 올라온 만큼, 선발 출전 가능성 역시 충분하다. 혹은 김진성 유영찬 등 우완 필승조를 상대로 활용할 수도 있다. 2차전 선발로 좋은 모습을 보여준 만큼, 한화로서는 한국시리즈 활용할 수 있는 카드 하나를 확인한 셈이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.