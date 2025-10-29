손주영 킬러 모두 나온다…19년 만에 KS, 19년 만에 KS, 홈에서 '달' 뜰 수 있을까 [KS3]

최종수정 2025-10-29 16:06

손주영 킬러 모두 나온다…19년 만에 KS, 19년 만에 KS, 홈에서 …
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 손아섭이 타격 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 홈으로 돌아와 반격을 노리는 한화 이글스가 라인업을 공개했다.

한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 LG 트윈스와 포스트시즌 한국시리즈 3차전을 치른다.

2006년 이후 19년 만에 한국시리즈 진출에 성공한 한화는 잠실에서 열린 1차전과 2차전에서 모두 패배했다. 선발 투수 문동주와 류현진이 나란히 무너지면서 어렵게 경기를 풀어갔다. 김경문 한화 감독은 잠실에서 열린 한국시리즈 12연패를 기록했다.

이날 한화는 에이스 코디 폰세를 내세워 반격에 나선다. 폰세는 올 시즌 17승(1패)를 기록하며 에이스로 활약했다. 개막 이후 17연승을 달리는 등 막강한 피칭을 펼쳤고, 투수 4관왕(다승 승률 탈삼진 평균자책점)에 올랐다.

올 시즌 LG를 상대로는 2경기에 나와서 승패없이 평균자책점 3.46을 기록했다. LG를 상대로 승리를 하지 못하면서 전구단 상대 승리가 불발됐다.


손주영 킬러 모두 나온다…19년 만에 KS, 19년 만에 KS, 홈에서 …
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 최재훈, 폰세, 와이스, 문동주가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
김 감독에게도 중요한 일전이다. 시리즈 반격의 발판이 되면서도 김 감독이 가지고 있는 한국시리즈 홈 경기 전패(10패)의 아쉬움을 털 수 있는 기회이기도 하다.

LG는 선발투수로 손주영을 내세웠다. 손주영은 올 시즌 30경기에서 11승6패 평균자책점 3.41을 기록했다. 한화를 상대로는 2경기에 나와 1승무패 평균자책점 1.38로 강한 모습을 보여줬다.

이에 맞선 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(우익수)-채은성(3루수)-이진영(우익수)-하주석(유격수)-최재훈(포수)-이도윤(2루수) 순으로 선발 타선을 짰다.


2차전에서 1번타자로 출전해 안타와 볼넷으로 2출루 경기를 하며 좋은 평가를 받았던 황영묵은 일단 대기한다. 기존에 리드오프로 나섰던 손아섭이 다시 복귀했다. 손아섭은 1차전 첫 타석에서 안타를 쳤고, 2차전에서도 임찬규를 상대로 2루타를 날린 바 있다. 황영묵 대신 2루 자리를 지키게 된 이도윤은 올 시즌 좌투수를 상대로 2할7푼8리로 좋은 모습을 보여줬다.

또한 이진영이 시리즈 처음으로 선발 라인업에 이름을 올리게 됐다. 이진영은 손주영을 상대로 6타수 4안타를 기록했고, 이도윤은 2타수 1안타를 기록했다. 김 감독은 "이진영과 이도윤 모두 손주영에게 기록이 좋았다"고 설명했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정이랑 "남편♥·아들과 식사할 때도 벗고 먹어, 옷 입어달라 하더라"

2.

‘박장대소’ 박준형·장혁, 순댓국 먹고 나란히 식중독 걸린 일화 털어놔

3.

[청룡영화상] "가장 자랑스러운 선물"…황정민·김고은→노상현·박주현, 뜻깊은 '청룡' 트로피 의미(종합)

4.

박소현, 결국 울컥 "임성훈 눈물에 이 악물고 버텨"..'세상에 이런 일이' 26년 하차 소감

5.

김희선, '리치 언니' 이미지 고충 터졌다 "기대보다 작게 주면 욕 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김서현, 팔 스윙을 바꿔야…" 78세 국민감독의 애정가득 조언. 벽에 부딪친 아기독수리, 돌파구 찾을까 [SC포커스]

2.

손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"

3.

갑자기 불붙은 대한항공 불법 유니폼 파동...규정 위반 아닌데 제재금 부과, 도대체 무슨 일이?

4.

'또 침묵' 50타수 4안타 '팔푼이'도 위기, 로버츠의 파헤스 집착 계속해서 최악의 결과...5차전도 선발출전?

5.

손흥민(34, 바르셀로나)? 한국 역대 최고 이적설 또 등장..."바르사 이미 가능성 검토"→신뢰도는 빵점

스포츠 많이본뉴스
1.

"김서현, 팔 스윙을 바꿔야…" 78세 국민감독의 애정가득 조언. 벽에 부딪친 아기독수리, 돌파구 찾을까 [SC포커스]

2.

손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"

3.

갑자기 불붙은 대한항공 불법 유니폼 파동...규정 위반 아닌데 제재금 부과, 도대체 무슨 일이?

4.

'또 침묵' 50타수 4안타 '팔푼이'도 위기, 로버츠의 파헤스 집착 계속해서 최악의 결과...5차전도 선발출전?

5.

손흥민(34, 바르셀로나)? 한국 역대 최고 이적설 또 등장..."바르사 이미 가능성 검토"→신뢰도는 빵점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.