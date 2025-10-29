우승팀인데 '승률 0.200' 이라니…"KS는 다릅니다" 사령탑 왜 확신했나 [KS3]

기사입력 2025-10-29 18:18


우승팀인데 '승률 0.200' 이라니…"KS는 다릅니다" 사령탑 왜 확신…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 염경엽 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

우승팀인데 '승률 0.200' 이라니…"KS는 다릅니다" 사령탑 왜 확신…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "많이 다를 겁니다."

LG 트윈스는 29일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 포스트시즌 한국시리즈 3차전을 치른다.

홈인 잠실에서 열린 1,2차전에서는 한화를 압도했다. 1차전에서는 선발투수 앤더슨 톨허스트가 6이닝 2실점으로 호투를 펼친 가운데 4사구를 내주며 무너진 한화 마운드를 성공적으로 공략했다. 2차전에서는 임찬규가 3⅓이닝 5실점(4자책)으로 흔들렸지만, 류현진을 상대로 2회에만 5점을 내는 등 13대5로 완파했다.

역대 한국시리즈에서 1,2차전을 모두 잡은 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)이다. 정규리그 1위팀이 2연승했을 경우는 13번으로 모두 우승을 했다. LG로서는 사실상 우승 100% 확률을 품은 셈이다.

3차전부터 5차전까지는 한화의 홈인 대전에서 열린다.

LG는 올 시즌 대전에서 치른 7경기에서 1승1무5패로 승률이 썩 좋지 않다. 시즌 내내 고전하다가 마지막 3연전에서 간신히 1승을 품을 수 있었다.


우승팀인데 '승률 0.200' 이라니…"KS는 다릅니다" 사령탑 왜 확신…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. LG가 13대5로 승리한 가운데 임찬규와 톨허스트가 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/
LG로서도 정규시즌의 모습은 지워야 하는 상황. 염경엽 LG 감독은 정규시즌과는 다를 것으로 확신했다. 염 감독은 "정규시즌과는 많이 다를 거다. 정규시즌과 한국시리즈는 집중력의 차이가 있다. 1차전과 2차전을 봐서 알겠지만, 지금 타자와 투수 집중력이 좋다. 거기에 기대하고 있다"고 말했다.

LG는 1차전에서 7안타를 쳤지만, 8득점을 했다. 2차전 역시 11안타로 13득점을 하며 안타보다 득점이 많은 경기를 했다.


염 감독은 "2사 이후 장타로 득점이 많이 났다. 집중력의 차이라고 본다"라며 한국시리즈 우승을 자신했다.

LG는 이날 홍창기(우익수)-신민재(2루수)-오스틴 딘(지명타자)-김현수(좌익수)-문보경(1루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(3루수)-박해민(3루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

선발투수는 손주영. 올 시즌 30경기에서 11승6패 평균자책점 3.41을 기록했다.


우승팀인데 '승률 0.200' 이라니…"KS는 다릅니다" 사령탑 왜 확신…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전.폰세와 치리노스가 인사를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/
한화 선발투수는 코디 폰세가 나선다. 올 시즌 17승1패 평균자책점 1.89를 기록했다. 아울러 KBO리그 한 시즌 최다 탈삼진 신기록인 252탈삼진을 기록하며 투수 4관왕(다승 승률 탈삼진 평균자책점)을 차지했다.

염 감독은 "오늘 경기의 포인트는 (손)주영과 폰세가 대등한 피칭을 하는 거다. 손주영은 2년 동안 데이터적으로는 나쁘지 않았다. 충분한 휴식도 있었다""고 했다. 아울러 손주영이 대전 첫 경기지만, "2년 차 풀타임을 하고 있으니 그 정도에 흔들리고 하지는 않을 것"이라고 밝혔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

2.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

3.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

4.

"♥최정훈과 열애 못참아"..한지민 협박·모욕한 30대女 결국 재판行

5.

'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'

스포츠 많이본뉴스
1.

3차전 앞둔 한화, '필승 미팅' 왜 안 했나 → 우승청부사가 밝힌 이유 [KS3]

2.

이승엽 전 감독, 요미우리 가을캠프 임시코치로 참가. "코치는 처음. 공부하면서 하겠다"

3.

투수로는 패전, 타자로는 무안타 2삼진...몸값 1조라고 해도, 누가 오타니에게 돌을 던지랴

4.

LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]

5.

"울산 정승현에게 물병 투척" 몰상식 중국팬 딱 걸렸다…AFC, 中 청두에 벌금 420만원 '철퇴'

스포츠 많이본뉴스
1.

3차전 앞둔 한화, '필승 미팅' 왜 안 했나 → 우승청부사가 밝힌 이유 [KS3]

2.

이승엽 전 감독, 요미우리 가을캠프 임시코치로 참가. "코치는 처음. 공부하면서 하겠다"

3.

투수로는 패전, 타자로는 무안타 2삼진...몸값 1조라고 해도, 누가 오타니에게 돌을 던지랴

4.

LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]

5.

"울산 정승현에게 물병 투척" 몰상식 중국팬 딱 걸렸다…AFC, 中 청두에 벌금 420만원 '철퇴'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.