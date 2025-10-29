폰세 밥값은 했다! 4일 휴식도 문제 없었다→6이닝 QS…야속한 타선, …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 코디 폰세(31·한화 이글스)가 끝내 LG 트윈스전 승리를 챙기지 못했다.
한화의 가장 강력한 무기로 기대를 모았지만, 포스트시즌에서는 그 위력을 100%로 보이지 못했다.
삼성 라이온즈와 플레이오프 1차전에서는 6이닝을 던졌지만 6실점(5자책)으로 흔들렸던 그는 5차전 선발로 5이닝 1실점(비자책)으로 명예회복에 성공했다.
다만, 올 시즌 폰세는 17승을 거두는 동안 유일하게 승리를 잡지 못한 팀이 LG였다. LG전 2경기에 나와 13이닝을 던졌지만, 평균자책점 3.46을 기록하며 노디시전으로 마쳤다.
2회초 역시 1사 후 문보경에게 볼넷을 허용했지만, 후속 두 타자를 돌려세우며 실점을 하지 않았다.
3회초 실점이 나왔다. 선두타자 구본혁을 내야 안타로 내보낸 뒤 박해민과 홍창기를 돌려세웠다. 그러나 신민재에게 적시 2루타를 맞으면서 첫 실점을 했다. 신민재가 3루까지 욕심을 내면서 아웃이 됐고, 폰세도 추가 실점없이 이닝을 마칠 수 있었다.
4회초 추가 실점이 나왔다. 1사 후 김현수에게 던진 체인지업이 스트라이크존 가운데에 몰리면서 우중간을 넘어가는 홈런이 됐다. 이후 문보경과 오지환을 각각 뜬공 삼진으로 잡아내면서 이닝을 마칠 수 있었다.
5회초에는 깔끔한 삼자범퇴. 선두타자 홍창기에 몸 맞는 공이 나왔다. 신민재의 희생번트로 1사 2루가 됐지만, 오스틴에게 1B2S에서 낮게 떨어진 커브로 헛스윙을 이끌어냈다. 김현수에게 3볼이 되면서 자동 고의4구로 내보냈지만, 문보경을 삼진으로 잡아내면서 추가 실점없이 이닝을 끝냈다.
결국 정규시즌 LG를 상대로 1승을 챙기지 못했던 폰세는 가을야구에서도 LG전 승리 투수와 인연이 되지 못했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
