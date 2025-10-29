'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 또 무너졌다.
1일 인천 SSG 랜더스전에서 현원회 이율예에게 나란히 투런 홈런을 맞으며 3점 차 리드를 지키지 못한 채 패전투수가 됐다. 이날 경기 패배로 한화는 1위 추격을 멈추고 2위가 확정됐다.
눈물로 마친 시즌. 삼성 라이온즈와의 플레이오프에서도 김서현은 가혹한 현실을 마주해야 했다.
악몽은 끝나지 않았다. 4차전에서도 4-1로 앞선 6회말 김영웅에게 스리런 홈런을 맞으면서 고개를 떨궈야만 했다.
김경문 한화 감독은 4차전을 마치고 "5차전에 세이브 상황이 오면 김서현을 내겠다"고 믿음을 보여줬다. 그러나 한화는 코디 폰세-라이언 와이스 두 명의 외국인 선수로 경기를 마쳤다.
한국시리즈 2차전까지 김서현은 마운드에 오르지 못했다. 모두 패배하는 상황으로 세이브 요건은 없었다.
그러나 오스틴을 좌익수 뜬공으로 잡은 뒤 김현수까지 중견수 뜬공으로 잡아내면서 추가 실점을 막아낼 수 있었다.
김서현에게도 명예회복 기회는 있었다. 8회말 한화 타선은 6점을 뽑아내면서 1-3의 경기를 7-3으로 뒤집었다.
김서현은 9회초 선두타자 문보경에게 안타를 맞았지만, 실점을 하지 않으면서 승리를 지켰다. 동시에 2006년 이후 한국시리즈 2차전 승리 투수 문동환에 이어 19년 만에 한화의 한국시리즈 승리투수가 됐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
