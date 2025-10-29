'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도 웃었다! 19년 만에 이글스 KS 승리투수 탄생

기사입력 2025-10-29 22:24


'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 마무리 김서현과 포수 최재훈이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 8회초 2사 1, 3루 오스틴 타석에서 김서현이 등판하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 또 무너졌다.

김서현(21·한화 이글스)는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와 포스트시즌 한국시리즈 3차전에서 8회말 1사 1,3루에 마운드에 올라왔다.

올 시즌 마무리 첫 해로 31세이브로 세이브 2위에 올랐던 김서현이었다. 그러나 마지막 그림이 너무나도 좋지 않았다.

1일 인천 SSG 랜더스전에서 현원회 이율예에게 나란히 투런 홈런을 맞으며 3점 차 리드를 지키지 못한 채 패전투수가 됐다. 이날 경기 패배로 한화는 1위 추격을 멈추고 2위가 확정됐다.

눈물로 마친 시즌. 삼성 라이온즈와의 플레이오프에서도 김서현은 가혹한 현실을 마주해야 했다.


'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 1사 1,2루 LG 문성주를 병살 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
1차전에서 3점 차 리드를 지키기 위해 9회초 마운드에 올라왔다. 그러나 홈런을 맞는 등 불안한 한 점 차 추격을 허용했고, 결국 이닝을 마치지 못한 채 마운드를 내려갔다.

악몽은 끝나지 않았다. 4차전에서도 4-1로 앞선 6회말 김영웅에게 스리런 홈런을 맞으면서 고개를 떨궈야만 했다.

김경문 한화 감독은 4차전을 마치고 "5차전에 세이브 상황이 오면 김서현을 내겠다"고 믿음을 보여줬다. 그러나 한화는 코디 폰세-라이언 와이스 두 명의 외국인 선수로 경기를 마쳤다.


한국시리즈 2차전까지 김서현은 마운드에 오르지 못했다. 모두 패배하는 상황으로 세이브 요건은 없었다.


'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회말 1사 1,3루 한화 김서현 폭투 때 LG 최원영이 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
1-2로 지고 있는 8회초 1사 1,3루에 김서현은 마운드에 올랐다. '거포' 오스틴을 상대해 홈런에 대한 불안이 컸지만, 더 큰 참사가 발생했다. 2S에서 유리한 볼카운트에서 던진 4구 째 직구가 포수 머리 위로 날아갔다. 공이 빠지면서 3루 주자가 홈을 밟았고, 한화는 추가로 1실점을 했다. 점수 차가 2점으로 벌어지는 순간.

그러나 오스틴을 좌익수 뜬공으로 잡은 뒤 김현수까지 중견수 뜬공으로 잡아내면서 추가 실점을 막아낼 수 있었다.

김서현에게도 명예회복 기회는 있었다. 8회말 한화 타선은 6점을 뽑아내면서 1-3의 경기를 7-3으로 뒤집었다.

김서현은 9회초 선두타자 문보경에게 안타를 맞았지만, 실점을 하지 않으면서 승리를 지켰다. 동시에 2006년 이후 한국시리즈 2차전 승리 투수 문동환에 이어 19년 만에 한화의 한국시리즈 승리투수가 됐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'대참사 날 뻔' 1점 차 1,3루에 포수 뒤로 날아가는 공이라니…그래도…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 김경문 감독이 김서현, 심우준을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

2.

이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다

3.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

4.

'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"

5.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

2.

"오늘은 누가 나오지?" 세터만 6명, 흥국생명의 깊어지는 고민…'절차탁마' 다짐한 사령탑 [장충브리핑]

3.

"공 많이 들였죠" MB 조련사 만난 '1m90' 미친 피지컬, 2년차에 재능 폭발할까 [장충포커스]

4.

"양해 아닌 통보" 20만원 제재금으로 끝난 '불법 유니폼 파동', 한국전력은 여전히 찝찝하다

5.

오늘도 다 팔렸어유~ 암표는 몇 장일까.. 가을야구 직관 30만명 넘었다! → 대전 1만6750명 만원사례 [KS3]

스포츠 많이본뉴스
1.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

2.

"오늘은 누가 나오지?" 세터만 6명, 흥국생명의 깊어지는 고민…'절차탁마' 다짐한 사령탑 [장충브리핑]

3.

"공 많이 들였죠" MB 조련사 만난 '1m90' 미친 피지컬, 2년차에 재능 폭발할까 [장충포커스]

4.

"양해 아닌 통보" 20만원 제재금으로 끝난 '불법 유니폼 파동', 한국전력은 여전히 찝찝하다

5.

오늘도 다 팔렸어유~ 암표는 몇 장일까.. 가을야구 직관 30만명 넘었다! → 대전 1만6750명 만원사례 [KS3]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.