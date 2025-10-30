"그상황에서 뛰라고 대주자가 있는 것." 도루실패에도 당당했던 대주자. …

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]"그 상황에서 뛰라고 대주자가 있는 것 아닌가."
3차전에야 대주자로 나섰다. 1-2로 뒤진 7회말 무사 1루서 하주석이 희생번트를 댄 것이 타구가 강해 3루수가 빠르게 잡아 2루에 던져 아웃. 하주석이 1루에 살았으나 1점 만회를 위해 심우준이 대주자로 출전했다. 최재훈 타석에서 심우준은 LG 왼손 투수 함덕주의 3구째 143㎞의 직구에 2루로 달렸다. 바깥쪽으로 온 공을 포수 박동원이 잡아 2루로 뿌렸고 결과는 태그 아웃. 성공했다면 상대 투수에 압박을 주면서 동점의 기회가 될 수 있었겠지만 아웃되며 주자가 사라졌다. 최재훈도 유격수 플라이로 아웃되며 이닝 종료.
다행히 심우준에겐 8회말 3-3 동점에서 2사 만루의 역전 기회가 찾아왔고 심우준은 3루수 키를 넘기는 역전 2타점 2루타를 치며 영웅이 됐다.
주전 유격수지만 벤치를 지키는게 개인적으론 기분 좋은 일은 아니다. 그러나 심우준은 "한국시리즈는 중요한 경기다. 컨디션이 좋은 사람이 나가는게 맞다"면서도 "독기를 품고 있었던 것 같고 그래서 좋은 결과가 나온 것 같다. 남은 경기에서도 라인업에 들어가도록 독기 품고 팀 승리에 기여하도록 하겠다"라고 했다.
7회말 도루 실패는 후회하지 않는 모습. 심우준은 "1-2로 지고 있는 상황이었고, 노아웃이나 2아웃이었다면 도루를 시도하지 않았을것이다. 그 상황에서 뛰라고 대주자가 있는 것. 박동원 선수의 송구가 좋았다고 생각한다. 내 스타트는 좋았다"라며 대주자로서의 소신을 밝혔다.
심우준이 역전타를 치면서 앞으로 내야 구도가 바뀔지도 모를 일. 심우준은 "1차전부터 뛰고 싶었는데 못나가서 더욱 독기가 생겼던 것 같다. 컨디션을 좀 더 끌어올려서 시합을 나갈 수 있게 만드는게 내가 해야할 일이다"라면서 "선발로 나가면 수비에 치중하고, 뒤에 나가면 대주자, 대수비를 하며 이런 상황에선 칠 수 있게 단단히 준비하겠다"라고 각오를 전했다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com