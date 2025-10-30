"갑자기 대타로…" 9500일 만에 승리 안긴 '천금 볼넷', 그런데 '…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "이원석 선수가 제 친구예요."
2차전 리드오프로 나와 안타를 치는 등 감이 좋았던 황영묵은 이날 선발 라인업에서 제외됐다.
이날 한화는 타선이 침묵하면서 1-2로 끌려갔다. 8회초 폭투로 한 점을 주면서 패색이 짙어졌다. 8회말 대타 김태연의 행운의 2루타로 공격의 포문을 연 한화는 손아섭의 안타와 문현빈의 적시타로 한 점을 따라갔다. 이후 채은성의 볼넷으로 2사 만루.
분위기는 완전히 한화로 넘어갔다. 이후 심우준과 최재훈이 연속 2타점 적시타로 7-4로 벌렸고, 결국 9회초 김서현이 1이닝을 무실점으로 막아내면서 이날 경기 승리를 잡아냈다.
경기를 마친 뒤 황영묵은 "대타로 나갔기 때문에 수비적으로 하기보다는 공격적으로 하는 게 맞다고 생각했다. 비슷한 공이 오면 돌릴 생각이었는데 생각보다 스트라이크존에 빠져서 왔다. 공이 날리는 거 같아서 최대한 낮게 보고 해야겠다 생각을 했는데 스트라이크존에서 벗어나는 공이라 볼넷을 고르게 됐다"고 했다.
황영묵은 이어 "시즌 내내 그렇게 준비를 했다고 생각한다. 좋은 경험을 많이 했고, 중요한 경기에 이렇게 역할을 맡아서 할 수 있다는 게 뿌듯하다"고 이야기했다.
황영묵에게 이야기를 전해들은 이원석은 "나 역시 기분이 좋다"고 미소를 지었다.
황영묵은 '계속해서 이원석의 장갑을 써야하는 것 아니냐'라는 이야기에 "내 장갑을 쓸 것"이라며 "2차전에서 안타를 쳤었다. 기운이 더 좋다"고 웃었다.
팬들에게도 고마움을 전했다. 황영묵은 "타석 들어가기 전에 팬들 함성이 너무 컸다. 그걸로 힘을 받았다. 그런 데에서 자신감이 많이 온다"라며 "홈에서 한국시리즈 경기를 했는데 일단 시작이 좋은 거 같다. 선배님들께서 경기에 나가기 전에 1,2차전은 지우고 3차전에 첫 번째 경기라고 생각하자고 하셨다. 이 기세를 이어 잡도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
