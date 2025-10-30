문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 9회초 1사 1, 2루 대타 문성주를 병살타로 잡으며 승리를 지킨 김서현이 기쁨의 눈물을 흘리고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 마무리 김서현과 포수 최재훈이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 팀이 이겨도 마음껏 웃지 못했다. 내 자리가 사라졌다. 한국시리즈 진출이라는 막대한 성과에 나의 지분은 없었다.

하지만 야구는 팀 스포츠다. 김서현(21)은 반성했다. 한국시리즈 3차전 비로소 김서현이 부활했다. 오랜만에 팀 승리를 완전히 지켜낸 그는 경기가 끝나고 뜨거운 눈물을 흘렸다.

한화 이글스 마무리투수 김서현은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와 한국시리즈 3차전에 구원 등판, 1⅔이닝 무실점 승리투수가 됐다. 1-2로 뒤진 8회초 1사 1, 3루에 출격했다. 폭투 하나로 1점을 주긴 했지만 거기까지였다. 한화가 8회말 7-3으로 뒤집었다. 김서현은 9회초에도 올라와서 확실히 마침표를 찍었다.

정규시즌 늘 보여줬던 모습이다. 김서현은 올해 69경기 2승 4패 33세이브 평균자책점 3.14를 기록했다. 블론세이브가 4개 뿐이었다. 세이브 2위에 올랐다.

하지만 김서현은 페넌트레이스 막바지 부터 급격하게 흔들렸다. 1일 인천 SSG전 5-2로 앞선 9회말 2점 홈런 2방을 맞고 무너졌다. 삼성과 플레이오프 1차전 세이브 상황에 올라왔다가 9-8까지 쫓긴 뒤 교체됐다. 플레이오프 4차전에는 6회 동점 3점 홈런을 맞았다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 1사 1,2루 LG 문성주를 병살 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 1사 1,2루 LG 문성주 타석을 앞두고 마운드를 찾은 한화 양상문 코치가 김서현을 격려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 문동주가 경기를 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
김서현은 플레이오프 도중 마무리 '보직 해임'까지 당했다. 당장 1승이 급한 한화는 불가피한 선택이었다. 플레이오프 3차전에 선발 요원인 문동주가 6회부터 9회까지 다 던졌다. 김서현이 자리를 빼앗긴 셈이다.

한화는 문동주가 중간에서 맹활약한 덕분에 플레이오프를 뚫었다. 그러나 김서현은 어린 마음에 마냥 웃지 못했다. 팀이 이겨서 기쁘다는 느낌 보다 자신이 못했다는 자책감이 더 컸다.

김서현은 "처음에는 서운한 감정도 있었다. (문)동주 형한테 미안했다. 동주 형이 막았는데 내가 못 뛰었다는 표정을 지었다. 동주 형 마음이 안 좋았을 것 같다. 동주 형한테 고맙다고 해야 하는데 그 부분이 동주 형한테 미안하다"며 자신의 서툴렀던 감정 표현을 고백했다.


한국시리즈에 와서 김서현은 결국 극복했다. 이 또한 문동주가 만들어 준 무대라고 해도 과언이 아니다. 한국시리즈에 일단 왔기 때문에 만회할 찬스가 생긴 것이다. 김서현은 "동주 형이 막아줬기 때문에 내가 다시 일어날 수 있는 기회를 잡았다. 오늘을 계기로 자신감 되찾았다. 남은 경기 더 열심히 훈련해서 더 안전하게 막을 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

