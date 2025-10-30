19년 만에 KS 승리에 취하지 않는다…미래 자원 키운다! 내야수 3명 왜 日로 떠날까

기사입력 2025-10-30 15:23


8일 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 주중 3연전 첫 번째 경기. 훈련 도중 물을 마시고 있는 한화 박정현. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.08/

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 2회말 2사 1,2루 남부올스타 한화 한지윤이 2타점 2루타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.11/

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 미래를 위한 투자에 나선다.

한화는 30일 "향후 1군 활약이 기대되는 유망주 3명을 일본프로야구 요코하마 DeNA 베이스타즈 마무리캠프에 파견한다"고 밝혔다. 파견 기간은 11월2일부터 19일까지다.

한화는 지난 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 한국시리즈 3차전에서 승리를 잡았다. 한화의 한국시리즈 승리는 2006년 한국시리즈 2차전 이후 약 19년 만. 대전 승리는 1999년 10월26일 한밭야구장에서 롯데 자이언츠 상대로 2대1로 승리한 뒤 9500일 만이다.

한국시리즈 진출을 일궈내는 등 성과를 냈지만, 여기에 그치지 않았다. 미래 내야수 자원 육성을 위한 시간도 마련했다.

한화가 일본 요코하마로 파견한 선수는 한지윤 박정현 정민규. 한화 구단은 "이 선수들이 일본 프로야구 마무리캠프를 통해 다양한 경험을 쌓도록 지원할 계획"이라고 설명했다.

한지윤은 2025년 신인드래프트 3라운드(전체 22순위)로 입단한 신인으로 올해 퓨처스리그에서 57경기에 출전해 8개의 홈런을 날렸다. 장타율이 0.418로 장타력에 상당한 강점을 보였다.

박정현은 한화가 꼽은 차세대 내야수. 2020년 신인드래프트 2라8라운드(전체 78순위)로 한화애 입단해 상무에서 군 복무를 마치고 올해 팀에 합류했다. 퓨처스리그 40경기에 나와 타율 3할5리 5홈런 장타율 0.508 출루율 0.366을 기록하며 타격에서 성장세를 보여줬다.


9일 청주야구장에서 열린 시범경기 두산-한화전. 정민규가 타격하고 있다. 청주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.3.9/
정민규는 2021년 신인드래프트 1차지명으로 한화에 입단했다. 올 시즌 81경기에 출전해 타율 2할7푼2리 9홈런 장타율 0.439 출루율 0.382를 기록했다.

이번 파견에는 최윤석 코치도 동행한다. 한화 구다은 "최 코치가 요코하마 구단의 코칭 노하우 및 훈련 지도 방식을 우리 구단에 접목시켜 선수단 지도 능력이 향상 될 것으로 기대하고 있다"라며 "이 밖에 한화이글스는 직원 3명도 함께 파견, 구단이 진행중인 내부 육성 체계에 적용할 선진 시스템을 직접 경험하도록 할 방침"이라고 했다.

