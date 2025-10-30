'대전 예수' 기적이 시작됐다…106구에도 등판→KK 괴력! "더 던지겠…

'대전 예수' 기적이 시작됐다…106구에도 등판→KK 괴력! "더 던지겠다" 근성까지 제대로 보여줬다 [KS4]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 7회초 1사 1,2루 LG 대타 문성주를 병살 처리한 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] '대전 예수'가 강림했다.

라이언 와이스(29·한화 이글스)는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와 포스트시즌 한국시리즈 4차전에 선발 등판해 7⅔이닝 4안타 3볼넷 7탈삼진 1실점을 기록했다.

와이스는 올 시즌 30경기에서 16승5패 평균자책점 2.87을 기록했다. LG를 상대로는 2경기에 등판해 1승무패 평균자책점 2.25로 강한 모습을 보여줬다.

플레이오프에서 몸은 충분히 올렸다. 삼성과 플레이오프 2차전에 선발로 나온 그는 4이닝 9안타 2볼넷 4탈삼진 5실점으로 흔들렸지만 5차전에 폰세에 이어 두 번째 등판해 4이닝 4안타 4탈삼진 1실점으로 호투를 펼치며 세이브를 기록하기도 했다.

가을 분위기를 충분히 느낀 와이스는 한국시리즈 무대에서도 제 역할을 완벽하게 해냈다. 한화로서는 중요한 일전이었다. 한화는 잠실에서 열린 1,2차전을 내줬다. 역대 한국시리즈에서 1위 팀이 1,2차전을 모두 잡은 경우 100%로 우승했다. 한화로서는 '기적'에 도전하는 순간. 3차전 승리로 분위기 반등에 성공한 한화로서는 4차전 승리로 원점을 돌리고 LG를 압박할 필요가 있었다.


와이스는 완벽한 피칭으로 흐름을 가지고 왔다. 1회초 홍창기-신민재-김현수를 상대로 삼자범퇴 이닝을 만들며 기분 좋은 출발을 했다.

2회초 선두타자 문보경에게 첫 안타를 맞았다. 1S에서 스위퍼를 스트라이크존 하단으로 잘 떨어트렸지만, 문보경이 받아치면서 중전 안타가 됐다. 그러나 이후 오스틴을 중견수 뜬공으로 잡았고, 오지환을 몸쪽 스위퍼로 헛스윙 삼진 처리했다. 박동원까지 중견수 뜬공으로 잡아내면서 실점을 하지 않았다.

3회초 1사 후 박해민과 9구까지 가는 승부를 펼쳤다. 풀카운트에서 던진 바깥쪽 스위퍼를 박해민이 골라면서 볼넷이 됐다. 그러나 이후 홍창기와 신민재를 모두 중견수 뜬공으로 아웃시켰다.


4회초에도 위력이 이어졌다. 선두타자 김현수를 투수 땅볼로 직접 처리한 뒤 문보경은 3구 삼진으로 잡았다. 2S에서 들어간 몸쪽 직구가 절묘하게 ABS에 걸렸다. 이어 오스틴까지 우익수 뜬공으로 돌려세우면서 3타자로 이닝을 끝냈다.

침묵했던 타선은 4회말에 점수를 냈다. 노시환이 2루타를 치고 나갔고, 채은성의 몸 맞는 공으로 무사 1,2루 찬스가 만들어졌다. 황영묵의 희생번트로 1사 2,3루가 된 가운데 하주석의 유격수 땅볼 때 3루주자가 홈으로 들어오며 1-0 리드를 잡았다.

득점 지원이 있었지만, 5회초가 최대 위기였다. 선두타자 오지환에게 2루타를 맞았다. 이어 박동원의 진루타로 1사 3루 위기에 몰렸다. 구본혁에게 몸 맞는 공이 나오며 흔들리나 싶었지만, 박해민에게 2루수 땅볼을 얻어내며 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타가 완성돼 이닝을 마쳤다.


5회까지 투구수는 67개. 6회에도 순항이 이어졌다. 홍창기를 몸쪽 낮은 공으로 집중 공략한 끝에 삼진을 이끌어냈다. 신민재를 1루수 땅볼로 잡아낸 뒤 김현수에게 안타를 맞았지만, 문보경을 낮게 떨어진 체인지업으로 헛스윙 삼진으로 잡아냈다.

7회초 다시 한 번 위기를 맞았다. 선두타자 오스틴을 뜬공으로 잡아내 뒤 오지환에게 볼넷을 내줬다. 이후 박동원의 유격수 땅볼이 야수 선택 출루가 되면서 1사 1,2루 위기에 몰렸다. LG도 승부수를 띄웠다. 구본혁 타석에서 문성주를 냈다. 직구로 초구 스크라이크를 잡은 뒤 2구 째 체인지업을 바깥쪽 낮은 곳으로 던졌다. 문성주의 방망이가 따라 나왔고, 유격수로 향하면서 병살타가 됐다. 병살이 완성되는 순간 와이스는 주먹을 불끈 쥐고 표호했다.

7회까지 총 106개의 공을 던진 와이스는 8회에도 등판했다.


와이스의 집중력은 더욱 빛났다. 박해민을 1B2S에서 낮게 떨어진 체인지업으로 삼진 처리한 뒤 홍창기 또한 체인지업으로 삼진을 잡아냈다.

와이스는 곧바로 더 던지겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 신민재에게 2루타를 맞았고, 결국 이닝을 마치지 못하고 마운드를 내려왔다.

뒤이어 올라온 김범수가 김현수에게 적시타를 맞으면서 와이스는 1실점으로 경기를 마치게 됐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


