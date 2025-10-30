'대전 예수' 기적이 시작됐다…106구에도 등판→KK 괴력! "더 던지겠…

|
|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] '대전 예수'가 강림했다.
플레이오프에서 몸은 충분히 올렸다. 삼성과 플레이오프 2차전에 선발로 나온 그는 4이닝 9안타 2볼넷 4탈삼진 5실점으로 흔들렸지만 5차전에 폰세에 이어 두 번째 등판해 4이닝 4안타 4탈삼진 1실점으로 호투를 펼치며 세이브를 기록하기도 했다.
가을 분위기를 충분히 느낀 와이스는 한국시리즈 무대에서도 제 역할을 완벽하게 해냈다. 한화로서는 중요한 일전이었다. 한화는 잠실에서 열린 1,2차전을 내줬다. 역대 한국시리즈에서 1위 팀이 1,2차전을 모두 잡은 경우 100%로 우승했다. 한화로서는 '기적'에 도전하는 순간. 3차전 승리로 분위기 반등에 성공한 한화로서는 4차전 승리로 원점을 돌리고 LG를 압박할 필요가 있었다.
|
2회초 선두타자 문보경에게 첫 안타를 맞았다. 1S에서 스위퍼를 스트라이크존 하단으로 잘 떨어트렸지만, 문보경이 받아치면서 중전 안타가 됐다. 그러나 이후 오스틴을 중견수 뜬공으로 잡았고, 오지환을 몸쪽 스위퍼로 헛스윙 삼진 처리했다. 박동원까지 중견수 뜬공으로 잡아내면서 실점을 하지 않았다.
3회초 1사 후 박해민과 9구까지 가는 승부를 펼쳤다. 풀카운트에서 던진 바깥쪽 스위퍼를 박해민이 골라면서 볼넷이 됐다. 그러나 이후 홍창기와 신민재를 모두 중견수 뜬공으로 아웃시켰다.
|
4회초에도 위력이 이어졌다. 선두타자 김현수를 투수 땅볼로 직접 처리한 뒤 문보경은 3구 삼진으로 잡았다. 2S에서 들어간 몸쪽 직구가 절묘하게 ABS에 걸렸다. 이어 오스틴까지 우익수 뜬공으로 돌려세우면서 3타자로 이닝을 끝냈다.
침묵했던 타선은 4회말에 점수를 냈다. 노시환이 2루타를 치고 나갔고, 채은성의 몸 맞는 공으로 무사 1,2루 찬스가 만들어졌다. 황영묵의 희생번트로 1사 2,3루가 된 가운데 하주석의 유격수 땅볼 때 3루주자가 홈으로 들어오며 1-0 리드를 잡았다.
득점 지원이 있었지만, 5회초가 최대 위기였다. 선두타자 오지환에게 2루타를 맞았다. 이어 박동원의 진루타로 1사 3루 위기에 몰렸다. 구본혁에게 몸 맞는 공이 나오며 흔들리나 싶었지만, 박해민에게 2루수 땅볼을 얻어내며 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타가 완성돼 이닝을 마쳤다.
|
7회초 다시 한 번 위기를 맞았다. 선두타자 오스틴을 뜬공으로 잡아내 뒤 오지환에게 볼넷을 내줬다. 이후 박동원의 유격수 땅볼이 야수 선택 출루가 되면서 1사 1,2루 위기에 몰렸다. LG도 승부수를 띄웠다. 구본혁 타석에서 문성주를 냈다. 직구로 초구 스크라이크를 잡은 뒤 2구 째 체인지업을 바깥쪽 낮은 곳으로 던졌다. 문성주의 방망이가 따라 나왔고, 유격수로 향하면서 병살타가 됐다. 병살이 완성되는 순간 와이스는 주먹을 불끈 쥐고 표호했다.
7회까지 총 106개의 공을 던진 와이스는 8회에도 등판했다.
|
와이스는 곧바로 더 던지겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 신민재에게 2루타를 맞았고, 결국 이닝을 마치지 못하고 마운드를 내려왔다.
뒤이어 올라온 김범수가 김현수에게 적시타를 맞으면서 와이스는 1실점으로 경기를 마치게 됐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
|