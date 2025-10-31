15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 "성주 생각했는데... 오스틴은 5차전도 5번-지명타자 선발출전한다"[KS 코멘트]

기사입력 2025-10-31 00:40


15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 3루 오스틴이 1타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. LG 오스틴이 안타를 날리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 LG 오스틴 타구가 한화 유격수 심우준, 좌익수 문현빈 사이 떨어지고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]그야말로 기사회생이다.

LG 트윈스의 '복덩이' 외국인 타자 오스틴 딘이 선발 라인업에서 생존하게 됐다. 마지막 빗맞힌 행운의 안타 덕분이다.

오스틴은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전서 이번 시리즈 첫 안타를 쳤다. 8회초 2루수 플라이로 잡힌 것까지 15타수 연속 무안타의 부진에 빠졌었다.

팀내 선발 출전한 타자들 중 유일한 무안타. 염 감독이 한국시리즈를 앞두고 가장 좋은 타격감을 보였다고 키플레이어로 꼽았는데 안타를 못치면서 찬스만 끊어냈었다. 너무 잘하려고 욕심을 내다 밸런스가 무너졌다면서도 믿음을 보였던 염 감독은 오스틴이 3차전까지 11타수 무안타에 그치고 3차전에 역전패를 당하자 결국 4차전에 타순 조정을 하겠다고 밝혔고, 실제로 정규리그에서도 내내 3번타자를 맡겼던 오스틴의 타순을 4차전에선 5번으로 내렸다.

일단 홍창기 신민재 김현수 문보경 등 잘치는 타자들을 모아 공격을 강화시켰다. 그리고 오스틴의 부담도 줄여주면서 타격감을 되찾도록 한 것.

그러나 오스틴은 이날도 안타를 치지 못하고 있었다. 2회, 4회, 7회초엔 주자가 없었고 모두 외야 플라이로 아웃. 8회초가 아쉬웠다. 1-3으로 추격한 2사 1,2루서 마무리 김서현과 상대한 오스틴은 초구 151㎞의 높은 직구를 쳤으나 높이 뜬 2루수 플라이로 잡혔다.


15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 LG 오스틴을 뜬공 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 8회초 2사 1, 2루 오스틴이 내야 뜬공으로 아웃되고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

15타수 무안타 벤치행 일보직전→9회 행운의 첫 안타가 살렸다. 염갈량 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 오스틴이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
이렇게 4타수 무안타로 끝나는가 했는데 9회초 기적이 일어났다. 박동원의 투런포에 김현수의 2타점 역전타로 LG가 5-4로 뒤집더니 문보경의 2루타까지 더해져 6-4로 앞선 것.

그리고 2사 3루서 오스틴에게 기회가 한번 더 찾아왔다. 오스틴은 바뀐 한승혁의 2구째 145㎞의 몸쪽 직구를 쳤는데 높이 떴다. 그러나 달려온 좌익수와 유격수 사이에 떨어지는 행운의 안타가 됐고 이것이 1타점이 됐다. 이번 시리즈 16타수 1안타를 기록. 타율은 6푼3리에 그친다.


그래도 31일 열리는 5차전에 선발 출전할 수 있게 됐다.

LG 염경엽 감독은 4차전이 끝난 뒤 오스틴에 대해 묻자 "오스틴은 내일도 5번-지명타자로 선발 출전한다"라면서 "야구라는게 행운의 안타가 실타래를 풀어줄 수도 있다"며 9회의 행운의 안타가 오스틴의 타격 부활의 신호탄이 되길 바랐다. 진짜 그 안타가 오스틴의 벤치행을 막았다.

염 감독은 "오스틴이 그 안타를 못쳤으면 사실 내일은 (문)성주를 선발로 내려고 했다"면서 "경기 중에 (문)성주냐 (천)성호냐를 두고 혼자서 고민을 했다. 숙소에 들어가서 코칭스태프, 전력분석팀과 협의를 하려고 했었다. 그러나 오스틴이 안타를 치면서 그대로 가기로 했다"라고 말했다.

행운의 안타로시리즈 첫 안타를 신고한 오스틴이 5차전에선 정규리그 때 보여준 타격을 보여줄까.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

3.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

4.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

5.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

4.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

5.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

4.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

5.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.