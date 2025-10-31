[2025 KBO리그 기록실] LG vs 한화 (10월 31일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-31 22:10
'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"
야노시호, ♥추성훈과 17년 전 웨딩 풀버전 공개…"원래 결혼식 안 하려 했다"
"평생 미역국도 못 먹었다" 박수홍, ♥김다예 7첩반상에 결국 눈물
'과다 출혈' 지소연, 2000만원 초호화 조리원서 회복..쌍둥이와 행복한 시간
‘젠슨 황’ 소환한 이장우, APEC 현장 응원 “형님, K-호두과자도 드셔보세요”[SCin스타]
대충격! 문동주, 1회 직구 최저 140km. 평균 146km → 지쳤나 완급조절인가 [KS5]
'2025 최강팀은 LG 트윈스' 4승1패 징검다리 우승, V4 완성. 3년간 두번 우승 염경엽, 명장에 오르다[KS5 리뷰]
도대체 안타를 몇 개나 훔쳐 가는거야? 속타는 한화, LG 호수비 퍼레이드 '미쳤다'
한화 어쩌면 마지막인데…문동주, 140㎞대 직구라니→1이닝 조기 강판, 정우주 출격
'손흥민한테 그냥 들이박아!' 괴상 전략에 분노한 LAFC 감독 "황당하다" 극대노..."대응 훌륭, 절대 물러서지 않을 것"