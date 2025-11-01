한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

기사입력 2025-11-01 19:37


한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
LG 구본혁이 1일 우승 팬 행사전 인터뷰를 하고 있다. 잠실=권인하 기자

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 7회초 1사 구본혁이 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 3회말 무사 1,2루 구본혁이 문현빈의 번트 타구가 라인을 벗어날 것을 예측해 피하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"마무리 캠프 하시는데 방해될까봐 DM(다이렉트 메시지)은 못보냈다."

LG 트윈스 구본혁이 한국시리즈 우승의 기쁨을 얘기하면서 고마운 한사람을 말했다. SSG 랜더스의 이율예다.

구본혁은 1일 잠실에서 열린 팬 축하 행사인 '한국시리즈 통합우승 IN 잠실'에서 취재진과 만나 "솔직히 정규리그 우승이 더 간절했던 것 같다. 144경기의 끝이고 그때의 감동이 더 컸다. 그래서 한국시리즈는 그때보다는 감동이 덜했다"라고 했다.

LG는 시즌 최종전인 10월 1일 NC 다이노스전서 3대7로 패했다. 2위인 한화가 그날 SSG에 5-2로 리드하고 있어 당일 LG의 우승은 힘들어 보였다. 한화가 SSG에 승리하고 2위 KIA전과 3일 KT전까지 모두 승리하면 LG와 같은 성적을 거둬 1위 결정전을 하게 되는 것.

LG 선수들 중엔 라커룸에서 한화-SSG전을 끝까지 보기도 했지만 몇몇 선수들은 귀가를 하기도 했다. 그런데 기적이 일어났다. 9회말 2사후 현원회가 투런포를 쳐서 4-5, 1점차로 붙더니 이율예가 끝내기 투런포를 쳐서 6대5의 역전승을 거둔 것. 한화가 패하면서 LG가 정규리그 우승을 확정하게 됐다.


한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 3회초 2사 1루 LG 신민재 안타 때 득점한 구본혁이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 2,3루 LG 구본혁이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 2회말 무사 2,3루 구본혁이 2타점 동점타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/
구본혁은 "장군님(이율예)이 타이브레이크를 막아줬다. 지금도 너무 고마운 마음이다"라고 말했다. 개인적으로 연락을 했냐고 묻자 "SNS 팔로우는 했는데 율예가 바로 받아줬다. 나중에 경기장에서 보면 인사를 하려고 한다"라고 했다. 고맙다는 DM(다이렉트 메시지)을 보내보라고 하자 구본혁은 "지금은 좀 그렇지 않나. 마무리 캠프 하시는데(?) 좀 방해될 것 같다"며 웃었다. 1997년인 구본혁과 2006년생인 이율예는 9살이나 차이가 나지만 LG에 우승을 안겨준 고마운 은인이니 구본혁이 깎듯하게 존대를 한 것.

구본혁은 2년전인 2023년엔 상무에서 뛰었고 이번이 첫 한국시리즈였다. 3루수로 5경기 모두 출전했고 타율 3할3푼3리(15타수 5안타) 2타점 3득점의 좋은 활약을 펼쳤다. 구본혁은 "또 한국시리즈에 올라간다면 다음엔 영양가 있는 안타를 많이 치고 싶다"라고 했다.

이날 출입구에서 입장하는 팬들에게 직접 응원타올을 나눠준 구본혁은 "알아보시고 파마한 게 어울린다고 해주시고 잘생겼다고 해주시더라"고 웃으며 "내 이름이 새겨진 유니폼이 많이 보여 기분이 좋았다. 더 많이 사주시면 감사하겠다"라며 팬들에게 고마움을 표했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

2.

‘176cm’ 김희철, 교통사고 후 키 줄어들어 “대퇴골 다 무너졌다”

3.

조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”

4.

'백혈병 투병' 차현승 "의료파업 여파로 대학병원서 안 받아줘, 잘못될까 겁났다"

5.

‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데.."

스포츠 많이본뉴스
1.

"원숭이 울음소리+가운뎃손가락 욕" 중국서 발생한 '충격적 인종차별'…'울산에 물병투척' 청두 팬 소행

2.

'단장 불참 예고' FA 유출 대비 KIA, 오키나와행 30명 확정…신인 야수 3명+타카하시 코치 함께한다

3.

월드시리즈서 최악의 '삼류' 주루.. 황당한 창조 병살! 본헤드 플레이에 다저스 구사일생

4.

3연패 끝났다! 한국전력, 시즌 첫 승 제물은 삼성화재 → 3-1 완파

5.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

스포츠 많이본뉴스
1.

"원숭이 울음소리+가운뎃손가락 욕" 중국서 발생한 '충격적 인종차별'…'울산에 물병투척' 청두 팬 소행

2.

'단장 불참 예고' FA 유출 대비 KIA, 오키나와행 30명 확정…신인 야수 3명+타카하시 코치 함께한다

3.

월드시리즈서 최악의 '삼류' 주루.. 황당한 창조 병살! 본헤드 플레이에 다저스 구사일생

4.

3연패 끝났다! 한국전력, 시즌 첫 승 제물은 삼성화재 → 3-1 완파

5.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.